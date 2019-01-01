Лилия Подкопаева рассказала, как пришла в форму после родов

Гимнастка рассказала, как сбросить лишний вес после беременности.

В сентябре минувшего года олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой. 41-летняя спортсменка раскрыла секрет стройной фигуры после родов.

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Так, Подкопаева призналась, что держала себя в форме в течение всей беременности, поэтому до родов она набрала всего 9 лишних килограммов.

Спортивное прошлое дает о себе знать! К тому же я пыталась поддерживать себя в хорошей форме во время беременности. За всю беременность я набрала 9 кг, и потом было легко избавиться от них, если можно так сказать. Дочь держит нас в активном режиме, и я говорю о том, сколько мы еще будем держать ее на руках, столько они и будут в хорошей форме, подтянутыми, - поделилась Лилия в недавнем интервью.

Напомним, что Лилия Подкопаева замужем за бизнесменом Игорем Дубинским. В 2007 году чемпионка родила дочь Каролину от бизнесмена Тимофея Нагорного. За год до этого пара усыновила сына Вадима. После развода дети остались жить со звездной мамой.

Ранее Лилия Подкопаева показала фигуру через 10 дней после родов.

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