Екатерина Репяхова поделилась подробностями отношений с певцом .

"Он против, чтобы я покупала одежду": Невеста Виктора Павлика удивила признанием instagram.com/repyahovakate

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Невеста украинского певца 54-летнего Виктора Павлика 26-летняя Екатерина Репяхова удивила неожиданными подробностями их взаимоотношений. Новый пост Катя опубликовала в Инстаграм. Оказывается, у пары не все так гладко, как видится на первый взгляд - как и у всех влюбленных у Павлика с Репяховой возникают разногласия. Например, артист против того, чтобы молодая возлюбленная покупала новые вещи и рассердился, когда узнал, что у Репяховой будет 2 свадебных платья.

ВП всегда ругается, когда я покупаю новые вещи. Особенно эта проблема была в начале наших отношений. Он считает, что женщине достаточно одной курточки в зиму, я считаю минимум три и ещё плюс шуба😂. С обувью тоже самое, он считает что хватит двух пар на сезон, ну а у меня их хотя бы 5-6. Но сейчас он уже не реагирует так остро, хотя частенько я от него прячу новые вещи и незаметно позже одеваю. Потом говорю: да это ж старое, ты что забыл😅 Мы дружно живем и редко ругаемся (тьфу-тьфу). А даже если и ругаемся долго не зацикливаемся). Последний раз ВП не разговаривал со мной пару часов, после того, как узнал что у меня два свадебных платья😅 он искренне не понимает зачем два)), - отметила Репяхова.

Однако, в том же посте Катя похвасталась, что у них с артистом постоянно есть место для шуток - в частности пошлых - а это значит, что юмор победит все разногласия.

Мы с ВП достаточно пошлые люди😅 вряд ли кто-то это поймёт, но шуточки у нас ещё те🙈, - написала Репяхова. ⠀

"Он против, чтобы я покупала одежду": Невеста Виктора Павлика удивила признанием instagram.com/repyahovakate

Ранее мы писали, что невеста Павлика добавила фото с моря.

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