Екатерина Репяхова добавила нежный снимок в Инста-сториз.

Молодая невеста Виктора Павлика показала любимое фото с избранником Молодая невеста Виктора Павлика показала любимое фото с избранником

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Невеста и артдиректор украинского певца Виктора Павлика умилила Сеть нежным фото со своим возлюбленным.

В Инста-сторис 26-летняя Екатерина Репяхова поделилась "самой любимой фотографией", на которой позирует в обнимку с женихом.

На фото оба выглядят счастливыми, Катя с лучезарной улыбкой обнимает Виктора, прислоняя голову к его груди. Судя по описанию, влюбленные запечатлены после похода в кино.

Это мы вышли из кино и едем на эскалаторе - оставила комментарий Катя.

Фото сделано еще до карантина, так как на данный момент все кинотеатры еще закрыты.

Молодая невеста Виктора Павлика показала любимое фото с избранником instagram.com/repyahovakate

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