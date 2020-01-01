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Молодая невеста Виктора Павлика показала любимое фото с избранником

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Екатерина Репяхова добавила нежный снимок в Инста-сториз.

Молодая невеста Виктора Павлика показала любимое фото с избранником
Молодая невеста Виктора Павлика показала любимое фото с избранником
Молодая невеста Виктора Павлика показала любимое фото с избранником

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Невеста и артдиректор украинского певца Виктора Павлика умилила Сеть нежным фото со своим возлюбленным.

В Инста-сторис 26-летняя Екатерина Репяхова поделилась "самой любимой фотографией", на которой позирует в обнимку с женихом.

На фото оба выглядят счастливыми, Катя с лучезарной улыбкой обнимает Виктора, прислоняя голову к его груди. Судя по описанию, влюбленные запечатлены после похода в кино.

Это мы вышли из кино и едем на эскалаторе  - оставила комментарий Катя.

Фото сделано еще до карантина, так как на данный момент все кинотеатры еще закрыты.

Молодая невеста Виктора Павлика показала любимое фото с избранником
Молодая невеста Виктора Павлика показала любимое фото с избранником
instagram.com/repyahovakate

Ранее мы писали, что Екатерина Репяхова удивила заявлением о пластике. 

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Теги: Виктор Павлик, Екатерина Репяхова, свадьба
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Источник: IVONA)bigmir.net

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