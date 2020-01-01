Екатерина Репяхова призналась, что они с Павликом могут перенести совместный отдых .

Молодая невеста Виктора Павлика добавила нежное фото с моря instagram.com/repyahovakate

Читай также: Виктор Павлик и его невеста перенесли свадьбу: Новая дата церемонии

Екатерина Репяхова - невеста украинского певца Виктора Павлика недавно призналась, что может не поехать в запланированное свадебное путешествие.

Об этом она написала в Инстаграм и добавила ностальгическое фото с морского курорта в Греции.

На фотографии Репяхова стоит на фоне море. Одета девушка в светлую майку и длинную полосатую юбку, а дополняют образ объемные босоножки на липучках. Такое фото Катя выбрала, чтобы сообщить неутешительную новость о медовом месяце с любимым, который может состояться только к 2021 году.

Пока наше с @viktorpavlik свадебное путешествие переноситься на неопределённый срок, может даже на следующий год😔, буду вспоминать нашу с ним счастливую Грецию❤️ - написала Репяхова.

Молодая невеста Виктора Павлика добавила нежное фото с моря instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова с Виктором Павликом instagram.com/repyahovakate

К слову, недавно Екатерина кратко рассказала в Инстаграм о начале своей карьеры и переезде в Киев. Катя родилась в Днепре. Она пишет, что прожила там до 17 лет и после школы уехала поступать в Киев. Закончила КНУ им. Т.Г. Шевченка. За 4 года студенчества поменяла 9 мест жительства. В Киеве знает почти все районы.

Ранее мы писали, что Екатерина Репяхова показала видео из ванной.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.