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Молодая невеста Виктора Павлика добавила нежное фото с моря

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Екатерина Репяхова призналась, что они с Павликом могут перенести совместный отдых .

Молодая невеста Виктора Павлика добавила нежное фото с моря
Молодая невеста Виктора Павлика добавила нежное фото с моря
instagram.com/repyahovakate

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Екатерина Репяхова - невеста украинского певца Виктора Павлика недавно призналась, что может не поехать в запланированное свадебное путешествие.

Об этом она написала в Инстаграм и добавила ностальгическое фото с морского курорта в Греции.

На фотографии Репяхова стоит на фоне море. Одета девушка в светлую майку и длинную полосатую юбку, а дополняют образ объемные босоножки на липучках. Такое фото Катя выбрала, чтобы сообщить неутешительную новость о медовом месяце с любимым, который может состояться только к 2021 году. 

Пока наше с @viktorpavlik свадебное путешествие переноситься на неопределённый срок, может даже на следующий год😔, буду вспоминать нашу с ним счастливую Грецию❤️  - написала Репяхова. 

Молодая невеста Виктора Павлика добавила нежное фото с моря
Молодая невеста Виктора Павлика добавила нежное фото с моря
instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова с Виктором Павликом
Екатерина Репяхова с Виктором Павликом
instagram.com/repyahovakate

К слову, недавно Екатерина кратко рассказала в Инстаграм о начале своей карьеры и переезде в Киев. Катя родилась в Днепре. Она пишет, что прожила там до 17 лет и после школы уехала поступать в Киев. Закончила КНУ им. Т.Г. Шевченка. За 4 года студенчества поменяла 9 мест жительства. В Киеве знает почти все районы.

Ранее мы писали, что Екатерина Репяхова показала видео из ванной.

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Теги: Екатерина Репяхова, Виктор Павлик, море
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Источник: IVONA)bigmir.net

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