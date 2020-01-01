Внучка Ротару вернулась в Киев - новые фото
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Внучка народной артистки Софии Ротару - модель и начинающая певица Соня Евдокименко, которая учится и живет в США, приехала в Киев и, судя по всему, работает над новыми треками.
В Инстаграм девушка добавила свежие фото из украинской столицы и показала видео из студии звукозаписи. Отвечая на вопросы подписчиков в Инста-сториз, Соня отметила, что в Нью-Йорк планирует вернуться только к осени. До конца не ясно, будет ли певица все это время в Киеве, или, после открытия границ, отправится в путешествие перед очередным учебным годом.
На одном из свежих фото Соня Евдокименко позирует в полупрозрачной голубой блузе с букетом цветов. Публикацию она оставила без подписи, добавив лаконичную “бабочку“ эмодзи:
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Ранее мы писали, что внучка Ротару снялась в пикантном наряде.
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