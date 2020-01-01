Соня Евдокименко отметила, что до осени будет в Украине .

Внучка Ротару вернулась в Киев - новые фото instagram.com/iamsofiaeve

Читай также: Внучка Ротару снялась в пикантном наряде

Внучка народной артистки Софии Ротару - модель и начинающая певица Соня Евдокименко, которая учится и живет в США, приехала в Киев и, судя по всему, работает над новыми треками.

В Инстаграм девушка добавила свежие фото из украинской столицы и показала видео из студии звукозаписи. Отвечая на вопросы подписчиков в Инста-сториз, Соня отметила, что в Нью-Йорк планирует вернуться только к осени. До конца не ясно, будет ли певица все это время в Киеве, или, после открытия границ, отправится в путешествие перед очередным учебным годом.

На одном из свежих фото Соня Евдокименко позирует в полупрозрачной голубой блузе с букетом цветов. Публикацию она оставила без подписи, добавив лаконичную “бабочку“ эмодзи:

🦋.

Внучка Ротару вернулась в Киев - новые фото instagram.com/iamsofiaeve

Внучка Ротару вернулась в Киев - новые фото instagram.com/iamsofiaeve

Внучка Ротару вернулась в Киев - новые фото instagram.com/iamsofiaeve

Ранее мы писали, что внучка Ротару снялась в пикантном наряде.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.