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Внучка Ротару вернулась в Киев - новые фото

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Соня Евдокименко отметила, что до осени будет в Украине .

Внучка Ротару вернулась в Киев - новые фото
Внучка Ротару вернулась в Киев - новые фото
instagram.com/iamsofiaeve

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Внучка народной артистки Софии Ротару - модель и начинающая певица Соня Евдокименко, которая учится и живет в США, приехала в Киев и, судя по всему, работает над новыми треками.

В Инстаграм девушка добавила свежие фото из украинской столицы и показала видео из студии звукозаписи. Отвечая на вопросы подписчиков в Инста-сториз, Соня отметила, что в Нью-Йорк планирует вернуться только к осени. До конца не ясно, будет ли певица все это время в Киеве, или, после открытия границ, отправится в путешествие перед очередным учебным годом.

На одном из свежих фото Соня Евдокименко позирует в полупрозрачной голубой блузе с букетом цветов. Публикацию она оставила без подписи, добавив лаконичную “бабочку“ эмодзи: 
🦋.

Внучка Ротару вернулась в Киев - новые фото
Внучка Ротару вернулась в Киев - новые фото
instagram.com/iamsofiaeve

Внучка Ротару вернулась в Киев - новые фото
Внучка Ротару вернулась в Киев - новые фото
instagram.com/iamsofiaeve

Внучка Ротару вернулась в Киев - новые фото
Внучка Ротару вернулась в Киев - новые фото
instagram.com/iamsofiaeve

Ранее мы писали, что внучка Ротару снялась в пикантном наряде. 

 

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Теги: София Ротару, внучка, дети звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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