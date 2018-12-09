Непослушный халат: 17-летняя Внучка Ротару удивила откровенным снимком

Модель и начинающая певица Соня Евдокименко выложила в соцсети смелое фото.

Непослушный халат: Внучка Ротару удивила откровенным снимком instagram.com/iamsofiaeve

Читай также: “А понтов то сколько“: Лободу раскритиковали в Сети за “дерзкое“ видео

Внучка народной артистки Украины Софии Ротару, модель и начинающая певица 17-летняя Соня Евдокименко (псевдо - Sofia Eve) выложила в Сеть смелое фото. В Инстаграм девушки появился снимок сделанный, очевидно в номере отеля в Париже. На нем Соня позирует за накрытым столом - на нем фрукты, ягоды, круассаны, сок и шоколад. Одета Соня в банный халат, который “сползает“ с плеча девушки.

Читай также: “Женщины, носящие хиджаб - часть модной индустрии“ - Джиджи Хадид снялась для глянца

Такое “халатное“ кокетство Соня устраивает не впервые. В конце 2018-го она выложила в соцсети ролик, снятый все в том же Париже. В начале видео у девушки халат тоже небрежно свисает, обнажив плечо.

Читай также: На известную украинскую певицу напали возле ее подъезда

София-младшая активно делится фото из столицы Франции - на нескольких снимках она позирует за чашечкой утреннего кофе.

Ранее мы писали, что Каменских шокировала очередным смелым фото.