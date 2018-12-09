Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Непослушный халат: 17-летняя Внучка Ротару удивила откровенным снимком

Комментариев: 0
Модель и начинающая певица Соня Евдокименко выложила в соцсети смелое фото.

Непослушный халат: Внучка Ротару удивила откровенным снимком
Непослушный халат: Внучка Ротару удивила откровенным снимком
instagram.com/iamsofiaeve

Читай также: “А понтов то сколько“: Лободу раскритиковали в Сети за “дерзкое“ видео

Внучка народной артистки Украины Софии Ротару, модель и начинающая певица 17-летняя Соня Евдокименко (псевдо - Sofia Eve) выложила в Сеть смелое фото. В Инстаграм девушки появился снимок сделанный, очевидно в номере отеля в Париже. На нем Соня позирует за накрытым столом - на нем фрукты, ягоды, круассаны, сок и шоколад. Одета Соня в банный халат, который “сползает“ с плеча девушки.

Читай также: “Женщины, носящие хиджаб - часть модной индустрии“ - Джиджи Хадид снялась для глянца

Такое “халатное“ кокетство Соня устраивает не впервые. В конце 2018-го она выложила в соцсети ролик, снятый все в том же Париже. В начале видео у девушки халат тоже небрежно свисает, обнажив плечо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARIS. A #NEW Vlog is now up on my YouTube channel. 💋

Публикация от Sofia Eve (@iamsofiaeve)

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💖

Публикация от Sofia Eve (@iamsofiaeve)

Читай также: На известную украинскую певицу напали возле ее подъезда

София-младшая активно делится фото из столицы Франции - на нескольких снимках она позирует за чашечкой утреннего кофе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morning! Waiting for my croissant ☕️🥐

Публикация от Sofia Eve (@iamsofiaeve)

Ранее мы писали, что Каменских шокировала очередным смелым фото. 

Поделись:
Теги: Ротару, София Ротару, дети звезд, откровение наряды звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь