Непослушный халат: 17-летняя Внучка Ротару удивила откровенным снимком
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Внучка народной артистки Украины Софии Ротару, модель и начинающая певица 17-летняя Соня Евдокименко (псевдо - Sofia Eve) выложила в Сеть смелое фото. В Инстаграм девушки появился снимок сделанный, очевидно в номере отеля в Париже. На нем Соня позирует за накрытым столом - на нем фрукты, ягоды, круассаны, сок и шоколад. Одета Соня в банный халат, который “сползает“ с плеча девушки.
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Такое “халатное“ кокетство Соня устраивает не впервые. В конце 2018-го она выложила в соцсети ролик, снятый все в том же Париже. В начале видео у девушки халат тоже небрежно свисает, обнажив плечо.
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София-младшая активно делится фото из столицы Франции - на нескольких снимках она позирует за чашечкой утреннего кофе.
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