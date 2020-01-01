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"Наречена для тата": Милые фото героев первого сезона

Спецтема: ТВ и телешоу
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Смотрите подборку снимков семьи Шпилек.
"Наречена для тата": Милые фото героев первого сезона
"Наречена для тата": Милые фото героев первого сезона
пресс-служба

В эту пятницу, 5 июня в 19:00, на СТБ стартует третий сезон романтического реалити “Наречена для тата“, в котором одинокие отцы ищут свою вторую половинку. Накануне выхода первого выпуска предлагаем вспомнить историю любви пары, сложившейся в 1 сезоне проекта, – Тани и Юры. Экс-участники реалити не только смогли сохранить отношения, но и стать семьей и родителями еще одного ребенка. 

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Юра и Таня Шпильки, познакомившиеся в первом сезоне романтического реалити “Наречена для тата“ на СТБ, доказали – найти любовь на проекте одинокому отцу возможно! Благодаря внимательности друг к другу, пониманию и, конечно же, чувствам пара приняла решение быть вместе. Отношения Тани и Юры стремительно развиваются и после окончания реалити – городская девушка переехала к молодому отцу в село. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу и стали родителями еще одного малыша.

“С 2017 года моя жизнь резко поменялась и пошла в абсолютно новом для меня направлении. Жена, мама взрослого ребенка, потом мама новорожденного, абсолютно другой быт“, – написала в социальной сети Таня.

Молодая мама призналась, что, как и в каждой семье, у них с Юрой возникают разногласия. Однако их удается решать путем разговоров.

“Вы часто спрашиваете, ссоримся ли мы с Юрой? Конечно, ссоримся. Нам есть куда стремиться в отношениях. Но любовь – есть любовь. – отметила Таня. – Если проблема возникла внутри нашей семьи, то мы садимся разговаривать. Ведь если раз-два промолчишь, то потом соберётся целый вагон проблем, а зачем нам это нужно (улыбается). А самое главное – я никогда не ною. Кручусь-верчусь. Потихоньку все достигается. Спасибо Богу за семью“.

Отдельную благодарность Таня выразила проекту:

“Я благодарна “Наречена для тата“ за знакомство с Юрой. Такое ощущение, что это реалити было создано для того, чтобы мы сошлись (улыбается). Мне кажется, мы бы никогда не встретились при других обстоятельствах. А если бы и встретились, то, скорее всего, просто прошли бы мимо“.

Отметим, “Наречена для тата“ – это первая адаптация популярного в Америке шоу “Single Dad Seeking“ компании Discovery Media Ventures, которое помогает одиноким папам найти новую любовь и маму для своих детей, а женщинам, отчаявшимся встретить вторую половинку, наконец-то обрести долгожданную семью.

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Среди героев, подавших заявки, опытные психологи с помощью специальной программы совместимости, подбирают пары, учитывая предпочтения мужчин и женщин об идеальной второй половинке. По правилам проекта, героини проживают 1 месяц в доме мужчин и их детей. Все это время они вместе занимаются бытом, уделяют время детям, устраивают свидания, присматриваются друг к другу и пробуют построить отношения, чтобы по истечении срока принять решение – стоит им оставаться вместе или нет.

Второй сезон стал стартом для начала отношений еще одной пары – любовь обрели отец двух дочерей Григорий Липовецкий из Израиля и Вита Гончаренко.

А уже 5 июня в 19:00 не пропустите на СТБ 1 выпуск третьего сезона “Наречена для тата“, в котором построить отношения попробуют сразу 8 завидных холостяков!

Ранее мы писали, как сложилась жизнь героев “Наречена для тата“ после реалити.

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Теги: Наречена для тата
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Источник: Ivona bigmir)net

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