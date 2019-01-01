Григорий Липовецкий сделал предложение Вите Гончаренко.

Еще одна пара из романтического реалити СТБ "Наречена для тата" сыграет свадьбу пресс-служба

Читай также: Возлюбленная Андрея Богдана трогательно поздравила его с днем рождения

Осенью этого года на СТБ вышел второй сезон романтического реалити "Наречена для тата", в котором одинокие отцы ищут свою любовь. Из пяти пар продолжить строить отношения дальше решили Григорий Липовецкий и Вита Гончаренко. Девушка смогла найти общий язык не только с одиноким отцом, который живет в Израиле, но и с двумя его дочками.

пресс-служба

Читай также: Актер Павел Вишняков признался, где прячет ценные вещи

Помехой для чувств не стало даже расстояние. И вот спустя год после окончания съемок 2 сезона проекта участница порадовала долгожданной новостью – Григорий сделал ей предложение.

Все произошло в прямом эфире в Instagram! Мы с Гришей одновременно были онлайн с нашими подписчиками. Я задавала ему вопросы, которые нам приходили. Нужно признать, они были довольно коварными (улыбается). Как оказалось, накануне этого эфира Гриша обо всем договорился с моей сестрой. И в тот момент, когда он говорил свою речь, ко мне в комнату зашла Алина с цветами и кольцом. Гриша спросил, выйду ли я за него замуж. Я, конечно же, согласилась. Но у меня был шок. Я только сейчас начинаю приходить в себя, нахожусь в приятной эйфории. Это был лучший день в моей жизни, – делится Вита.

пресс-служба

Читай также: Настоящая: Никитюк очаровала Сеть снимком без макияжа

Девушка признается, что не ожидала услышать от Григория предложение. Сам же мужчина отмечает, что сомнений у него не было. Он уверен, что сейчас – самое время делать следующий шаг в их отношениях.

Волнения практически не было. Я почувствовал, что пришло время развивать наши отношения дальше – и сделал Вите предложение. Честно, я был готов услышать любой ее ответ, – признается Григорий. – И очень рад, что она согласилась стать моей женой. Теперь буду ждать, когда Вита переедет к нам с девочками. Вместе с этим понимаю, что это не так просто сделать. Нам потребуется некоторое время и терпение. В Израиле, кстати, главное слово – это как раз «терпение (савланут)». У меня оно точно есть (улыбается).

пресс-служба

Пара планирует сыграть свадьбу летом следующего года, а после – продолжить семейную жизнь уже в Израиле.

пресс-служба

Напомним, что в первом сезоне «Наречена для тата» любовь нашли Юрий Шпилька и Татьяна Сирица. После проекта девушка переехала из Черкасс в село Майдановку, пара сыграла свадьбу, а весной этого года Таня родила своего первенца, которого супруги назвали Артуром. Теперь молодые родители воспитывают двух сыновей – Юру (ребенка от первого брака Юрия) и Артурчика.

пресс-служба

Ранее мы писали, что Игорь Кондратюк попросил Андрея Данилко вернуться на Х-Фактор.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.