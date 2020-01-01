Актриса призналась, почему согласилась стать первой героиней проекта "Холостячка".

Телеканал СТБ объявил о запуске нового романтического реалити “Холостячка“, главной героиней которого стала актриса театра и кино, звезда “Крепостной“ Ксения Мишина.

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Проект только запустили, но он уже привлек огромное внимание публики. Сейчас идет кастинг мужчин, которые будут бороться за сердце украинской актрисы. Анкету можно заполнить, перейдя на специальную промо-страницу https://promo-holostyachka.stb.ua

“Мы живем в стране, где мужчины и женщины имеют равные права. Мы можем занимать одинаковые должности, добиваться высот, имеем право голоса. Мы живем в прекрасное время больших возможностей. Во время пост-шоу 10 сезона шоу “Холостяк“ рассказали важную для меня новость. Телеканал СТБ объявил новый проект, в котором искать свою любовь будет не мужчина, а женщина. Я стала первой украинской “Холостячкой“. Для меня это и честь, и волнение“, - прокомментировала Ксения у себя на странице.

"Холостячка": Ксения Мишина прокомментировала свое участие в новом шоу пресс-служба

“Опережая ваши вопросы - да, я действительно верю, что любовь можно встретить везде. И на проекте, в том числе. Я привыкла к камерам. Они - огромная часть моей жизни. Но в этот раз на экране вы увидите не роль, которую я буду играть, а меня настоящую. Конечно, мне волнительно открываться перед миллионами зрителей, поэтому я надеюсь на вашу поддержку, теплые слова и до встречи совсем скоро“.

Дополнительную информацию о проекте и дату премьеры телеканал СТБ объявит совсем скоро.

Напомним, ранее “Холостяк“ Макс Михайлюк прокомментировал интимную близость с участницей проекта.

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