Мария Кондратенко показала фото с новым цветом волос.

Яркая красотка: Звезда сериала "Школа" сменила имидж instagram.com/masha.crush

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Украинская актриса и певица Мария Кондратенко (Маша Краш), которая стала финалисткой 10 сезона талант-шоу “Голос страны“, удивила сменой имиджа.

В прошлом яркая блондинка перекрасилась в броский цвет с розоватым оттенком, чем вызвала бурю обсуждений среди поклонников. Маша воздержалась от собственного мнения и задала вопрос среди подписчиков:

Как вам мой новый цвет волос? - уточнила Маша.

Яркая красотка: Звезда сериала "Школа" сменила имидж instagram.com/masha.crush

Яркая красотка: Звезда сериала "Школа" сменила имидж instagram.com/masha.crush

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Подписчики оценили эксперимент Маши и засыпали ее комплиментами, однако некоторые решили, что раньше она выглядела эффектнее:

Очень красивая! И дело не в цвете волос, а в энергетике, которую ты излучаешь!

Темнее чем раньше!Маленькими уверенными шажками идём к брюнетке!

Блондинка лучше 😭😭😭😭

А мне больше блонд нрав)

Хорошо, но прошлый образ мне больше нравился!

БЕЛЫЙ ЦВЕТ ВОЛОС БОЛЬШЕ ИДЁТ😐😮

Вааау. Как тебе идёт. Ты просто красотка, - написали в Сети.

Напомним, что Маша Краш стала популярной после съемок в телесериале "Школа", где она играла школьницу Соню. Так же она суперфиналистка десятого сезона талант-шоу "Голос страны". С мая 2020 пробует себя в музыкальной индустрии.

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