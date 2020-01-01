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Участница "Голосу країни-10" Мария Кондратенко выпустила первый клип

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Звезда вокального шоу презентовала видео на трек "Полетаем".
Участница "Голосу країни-10" Мария Кондратенко выпустила первый клип
Участница "Голосу країни-10" Мария Кондратенко выпустила первый клип
instagram.com/masha.crush

Известная украинская певица и актриса, участница “Голосу країни-10“ и звезда сериала “Школа“ Мария Кондратенко порадовала поклонников первым видеоклипом.

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Девушка выбрала сценическое имя Маша Краш и презентовала ролик на дебютную композицию “Полетаем“. Премьера трека состоялась в четверг, 22 мая, на официальном ютуб-канале исполнительницы.

Маша призналась, что песню “Полетаем“ написала сама еще два года назад. Артистка отметила, что композиция написанная “особенному человеку  о настоящем чувстве“.

“Это очень особенная премьера для меня. Моя первая авторская песня, в которую я поверила.. ей уже почти 2 года и наконец-то она полноценно увидит мир❤️ Песня, написанная особенному человеку о настоящем чувстве, которое окрыляет, вдохновляет и заставляет лететь выше и выше! Каждая песня как картина, в которой запечатлены определенные моменты с определенными людьми. Иногда жалеешь, что ты больше не можешь прикоснуться к тем моментам, которые пережила, но с таким трепетом и теплом хранишь их в своей памяти и сердце. 💞“, - прокомментировала Маша Краш.

Ранее суперфиналистка “Голоса“ выставила фото в пикантном наряде.

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Теги: Мария Кондратенко, Маша Краш, голос країни-10
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Источник: Ivona bigmir)net

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