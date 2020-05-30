Оля Цибульская испугала поклонников фото без мейка

Певица показала одну из своих бьюти-процедур.

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Певица Оля Цибульская удивила поклонников неожиданным фото. Артистка разместила в Инстаграм снимок без мейкапа, рассекретив одну из своих бьюти-процедур.

Так, на фотографии Оля непринужденно позирует без макияжа с улиткой на лице.

Вечер. Я. Улитка Василий. - подписала публикацию Оля Цибульская.

Отметим, что в секрете ахатинских улиток есть полезные для кожи человека компоненты, в частности, природные коллаген и эластин. Ползая кожей, улитки оставляют свою слизь, которая прекрасно увлажняет.

Некоторые из фолловеров звезды удивились такому кадру, но большинство из них отметили, что тоже имеют дома улиток и обожают делать подобные процедуры.

“У меня четыре улитки! Это чудесные создания“

“Замечательные косметологи“

“Они очень классные! Приятно, когда ставишь на руку, они ползают, создают вибрацию, тем самым эффект массажа“, - делятся подписчики в комментариях.

Ранее Оля Цибульская показала, как изменилась за 30 лет.

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