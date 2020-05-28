Ирина Шейк засветила грудь в прозрачном бюстгальтере

Трусики модели тоже просвечиваются.

Ирина Шейк засветила соски в прозрачном бюстгальтере instagram.com/irinashayk

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Супермодель Ирина Шейк, бывшая жена режиссёра и актера Брэдли Купера, выложила новое фото в прозрачном белье. В Инстаграм знаменитость выставила на всеобщее обозрение подтянутую грудь, которая просвечивается через сатиновый бюстгальтер. Трусики, к слову, тоже просвечиваются.

Это первое откровенное фото супермодели за долгое время. Звезда не карантине время зря не теряла, привела свое тело в отличную форму на радость фанатам.

В подписи звезда была лаконичной и просто указала название бельевого бренда.

Ирина Шейк засветила соски в прозрачном бюстгальтере instagram.com/irinashayk

Раздалась девочка 👧....

Ааа Ира!! ща Инстаграм соски как увидит!😎🙈, - написали в Сети.

Комментарии от подписчиков не заставили себя ждать. В некоторых, к слову, фолловеры намекнули на излишнюю откровенность фото:

В последнее время Ирина Шейк все чаще бывает в компании Вито Шнабеля, знаменитого Арт-дилера и ресторатора Нью-Йорка. Интересно, как ему понравиться такая открытая фотография своей подруги, выставленная напоказ?

Нужно также напомнить, что знаменитому галеристу приписывали романы с австралийской супермоделью Эль Макферсон, моделью Хайди Клум, Лив Тайлер, Деми Мур, а также с бывшей женой Романа Абрамовича Дашой Жуковой.

Ранее мы писали, что Одесская Барби показала фигуру в откровенном наряде.

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