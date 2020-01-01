Знаменитость выставила фото пикантном в купальнике .

Эффектно: Одесская Барби показала фигуру в откровенном наряде instagram.com/valeria_lukyanova21

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Популярная Инста-дива, блогер Валерия Лукьянова, более известная под псевдо Одесская Барби, которое она получила благодаря сильному сходству с американской куклой, показала фигуру в купальнике.

Свежее фото в сиреневом бикини девушка добавила в Инстаграм. Снимок стал иллюстрацией к философскому посту, в котором Валерия описала “неутешительные“ перспективы человеческого тела, которое рано или поздно ждет старость.

В тексте Лукьянова отметила, что перестала беспокоиться на этот счет, поскольку стала по-другому относиться к людям и к возможностям собственного тела. Идею “вечной жизни“ в физическом теле, о которой упомянула “Барби“, она, судя по всему, будет развивать в последующих публикациях и использовать в своих тренингах и лекциях по эзотерике:

Я стала иначе воспринимать людей. То что смерть - это норма- является самой грандиозной ложью, которую я когда-либо слышала.... Только вечная жизнь в физическом теле может дать выход и свободу! когда ваша память больше никогда не стирается , и все подробные наработки остаются с вами , а Вы лишь наращиваете свою мощь и свои знания, вы можете корректировать свой возраст, свой мозг и свое тело, - написала Лукьянова.

Эффектно: Одесская Барби показала фигуру в откровенном наряде instagram.com/valeria_lukyanova21

Ранее мы писали, что Одесская Барби поразила Сеть детскими фото.

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