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NK без лишнего: Каменских запостила новое фото в откровенном наряде

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Звезда показала, как изменилась ее фигура за карантин .

NK без лишнего: Каменских запостила новое фото в откровенном наряде
NK без лишнего: Каменских запостила новое фото в откровенном наряде
instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских, которая также является ведущей, судьей и наставницей украинского вокального шоу “Х-Фактор“, тренером Голоса страны 10, автором NKblog и основательницей бренда спортивной одежды NKsport, поделилась эпатажным фото.

В Инстаграм NK добавила селфи, на котором появилась в бюстгальтере от купальника и темных брюках на поясе. В описании Настя призвала всех лозунгом “Бодипозитива“ - начать новый день с приятных эмоций. 

Начните новый день с любви к себе. Ведь человек способен сполна полюбить окружающий мир только когда полюбит самого себя 😌, - написала звезда.

NK без лишнего: Каменских запостила новое фото в откровенном наряде
NK без лишнего: Каменских запостила новое фото в откровенном наряде
instagram.com/kamenskux

Можно предположить что после долгого карантина Каменских решила устроить домашний показ, и подготовку к летнему сезону, который из-за карантина обещает быть очень насыщенным.

Является ли купальник из ёё линии одежды еще не известно, это покажет только время.

Восторженные комментарии показывают нам, что не все смогли сохранить свою фигуру для летнего показа, и даже фитнес тренировки для многих  стали безрезультатными.

Всем Муларка, всем ХиГанте! - написали в Сети.

Ранее мы писали, что клип Насти Каменских установил рекорд в Сети.

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Теги: Настя Каменских, фото в белье, фото в купальнике
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Источник: IVONA)bigmir.net

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