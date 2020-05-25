"Была наркоманкой и воровкой": кто победил в "Від пацанки до панянки"?

Преподаватели Школы леди назвали "пацанку", которая, по их мнению, больше всех заслуживает победы в четвертом сезоне реалити Нового канала.

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Выбрать одну среди четырех «пацанок» для преподавателей Школы леди было сверхзадачей. Ведь каждая из учениц-финалисток заслуживала победы в «Від пацанки до панянки» (Новый канал). Девушки прошли сложный путь работы над собой – за пятнадцать недель неуправляемые и агрессивные «пацанки» пересмотрели свою прошлую жизнь и поведение и изменились до неузнаваемости.

– Все девушки, которые дошли до финала, – победительницы, – с уверенностью объясняет директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Но формат проекта, его правила требуют назвать фамилию только одной.

Кто победил в "Від пацанки до панянки"? пресс-служба

– Она поработала над собой чуть больше других, – обосновывает Татьяна Мокриди. – Был момент, когда Женя погрузилась в себя и сделала правильные выводы. Самая большая ее победа – отказ от наркотиков, на которые она основательно присела. Вся команда тяжело переживала ее ломки, эмоциональные перепады, многочисленные вызовы скорых. За грубой «пацанкой» скрывалась добрая девушка, которая способна сформулировать свое мнение и желает стать лидером.

После долгих колебаний преподаватели среди Юлии #Бандитки Чигринец, Анастасии #Мивины Иваненко, Витории #Боксерши Алехиной и Евгении #Батюшки Мазур назвали все же фамилия последней.

Кто победил в "Від пацанки до панянки"? пресс-служба

– Я заполняла анкету не в лучшем состоянии, – призналась четвертая победительница «Від пацанки до панянки» – проекта, который с успехом показывает Новый канал. – Была наркоманкой и воровкой и не понимала, для чего нахожусь на этой планете. Моей мотивацией было просто выжить. Проект помог найти ответы. Уверена, в будущем у меня все будет хорошо – я найду работу, получу образование, буду развиваться и работать над собой. И преподаватели не пожалеют, что отдали мне победу.

Услышав свое имя, Женя #Батюшка не сдерживала слез. Девушка не могла поверить, что именно ей дали звание победительницы четвертого сезона.

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Напомним, 19-летняя Евгения #Батюшка Мазур приехала на «Від пацанки до панянки» из Винницы. До проекта девушка употребляла наркотики, но в Школе леди ей удалось преодолеть эту зависимость. За стойкость духа, желание меняться и лидерские качества «пацанку» выбрали победительницей четвертого сезона реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал).

Ранее мы писали, как “пацанки“ жили на Шри-Ланке.

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