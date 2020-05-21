Собирали чай и торговали в электричке: как "пацанки" жили на Шри-Ланке

Ученицы Школы леди покорили стихии в Азии .

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Полуфинал реалити «Від пацанки до панянки» Новый канал снял на Шри-Ланке. Педагоги Школы леди этот остров выбрали неспроста. Хотелось, чтобы он был таким же противоречивым и колоритным, как сами девушки. На Шри-Ланке бедность граничит с миллионным богатством, а нежные белоснежные пляжи по своей красоте соревнуются с высокими горами.

– Я себя чувствовала немного дикарем, – признается Настя #Мивина Иваненко. – До этой поездки не видела вживую пальмы – только на картинке. Шри-Ланка – очень бедная страна. Но она богата природой и людьми. Там такие виды – не передать словами. Вишенка на торте нашей поездки – Индийский океан. Когда его увидела, пришло понимание, что это не море в Одессе, а огромный океан. И в голове все перевернулось.

На Шри-Ланке девушки знакомились с культурой страны, покоряя разные стихии: огонь, землю, воздух, воду. Из «пацанок» изгоняли злых духов, девушки собирали чай с местными жительницами, катались на тук-туке, торговали в электричке и осваивали серфинг. А как это было – смотрите в фоторепортаже.

После путешествия все четыре девушки прошли в финальную неделю. Но все может измениться. Ведь одной из них придется покинуть проект. Кто это будет, а кому достанется победа в реалити «Від пацанки до панянки» – смотрите в понедельник, 25 мая, в 19:00 на Новом канале.



Ранее мы писали, что у одной из “пацанок“ случился нервный срыв.

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