Задолго до Осадчей: Директор Школы леди рассказала о своей страсти

Татьяна Мокриди похвасталась утонченным вкусом.

Читай также: У одной из участниц “Від пацанки до панянки“ случился нервный срыв

Чтобы перевоспитать участниц, Новый канал пригласил в реалити «Від пацанки до панянки» настоящих профессионалов. Это в который раз подтверждает директор Школы леди Татьяна Мокриди. Строгая, элегантная, умная руководительница может дать фору жене Джорджа Клуни Амалии. А еще, оказывается, она любит те же вещи, что и члены британской королевской семьи.

– Есть у меня одна страсть – шляпки, – рассказывает Татьяна Мокриди. – Первую я купила в 18 лет! Задолго до появления на телевидении Кати Осадчей. Любовь к шляпкам – это семейное. Их носили все женщины нашего рода. Жаль, что в Киеве нет мероприятий с дресс-кодом «в шляпках». Ведь каждая из них – произведение искусства, женское настроение и характер. Иногда покупаю их просто потому, что не могу пройти мимо этого чуда. Например, желтую шляпку приобрела задолго до свадьбы Меган Маркл с принцем Гарри и желтого наряда гостьи мероприятия Амалии Клуни.

Директор Школы леди смело может посещать светские рауты британской королевской семьи. И не бояться, что нарушит дресс-код. Впрочем, на этом Татьяна Мокриди давно «собаку съела». Замужество за политиком и дипломатом требует этих знаний.



Появится ли Татьяна Мокриди на выпускном балу в Школе леди в изящном головном уборе – смотрите в финальном выпуске «Від пацанки до панянки» в понедельник, 25 мая, в 19:00 на Новом канале.

Ранее мы писали, как “пацанки“ жили на Шри-Ланке.