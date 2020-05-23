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"Душа просит": Сумская позировала в постели в шелковом неглиже

Комментариев: 2
Актриса написала пост о нежных образах в шелковых домашних комплектах.

"Душа просит романтики": Сумская позировала в постели в шелковом неглиже
instagram.com/olgasumska

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Украинская актриса театра и кино 53-летняя Ольга Сумская поразила Сеть эффектной фотосессией в шелковом неглиже.

В Инстаграм звезда добавила серию снимков, на которых позирует, лежа и сидя на постели - в розовой ночнушке и легком халатике. В подписи Ольга отметила, что обожает такие наряды.

Люблю хорошие домашние комплекты из шелка ... У меня есть несколько прекрасных пижам и халатов, но одеваю в доме спортивный костюм, а в этих комплектах снимаюсь в кино..😜Насколько часто часто мы надеваем эту красоту, чтобы человек сделал нам комплимент? Конечно, я бы их носила каждый день, но у плиты с борщом не до гламура. Но душа просит чего-то романтичного😳🤩💍👛👗🩱👒👘🛍, - написала Сумская.

"Душа просит романтики": Сумская позировала в постели в шелковом неглиже
instagram.com/olgasumska

"Душа просит романтики": Сумская позировала в постели в шелковом неглиже
instagram.com/olgasumska

"Душа просит романтики": Сумская позировала в постели в шелковом неглиже
instagram.com/olgasumska

"Душа просит романтики": Сумская позировала в постели в шелковом неглиже
instagram.com/olgasumska

"Душа просит романтики": Сумская позировала в постели в шелковом неглиже
instagram.com/olgasumska

В комментариях звезду назвали “безумно красивой“, “невероятной“ и даже “космической“.

Ранее мы писали, что Ольга Сумская снова стала бабушкой.

 

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Теги: фото в белье, пеньюар, Ольга Сумская
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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ПС  (аноним)  23.05.2020, 05:29
Оценка:  0
ПС
Хорошо, что не бухает, как старая Люська Жбанова.
Rikstal    23.05.2020, 00:25
Оценка:  +14
Rikstal
бабульку на романтику потягло, нема чим займатися? ну що ж, це тепер модньо !
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