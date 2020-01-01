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Ольга Сумская рассекретила пол второго ребенка Антонины Паперной

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В апреле знаменитая украинская актриса во второй раз стала бабушкой.
Ольга Сумская рассекретила пол второго ребенка Антонины Паперной
Ольга Сумская рассекретила пол второго ребенка Антонины Паперной
instagram.com/olgasumska

Месяц назад, 22 апреля, известная украинская актриса и ведущая Ольга Сумская сообщила поклонникам, что снова стала бабушкой. Звезда поздравила старшую дочь Антонину Паперную и зятя Владимира Яглыча с рождением второго ребенка.

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Новоиспеченные родители скрывают малыша от общественности. Своим поклонникам пара даже не рассказала, какой пол и имя у новорожденного. Но на днях Сумская решила рассекретить, что Антонина родила мальчика. Об этом актриса призналась на Instagram-странице программы “Ранок з Україною“.

“Тонечка мне позвонила прямо из роддома – как только родила и ей вручили дитя. А у меня слезы катятся от этих безумных эмоций, потому что наконец-то мальчик родился. У нас же сплошной матриархат – и вот появился мужчина“, - поделилась эмоциями Ольга.

Кроме того, артистка заявила, что Антонина и Владимир еще не выбрали месячному сыну имя.

“Они еще думают. Моя внучка называет его “мальчик“. Там дед Владимир, отец Владимир и третий Владимир уже будет много. Когда малыш родился, мы спрашивали: “Ну как там Владимирович?“ Еще не определились, как назвать“, - рассказала Сумская.

Напомним, ранее Ольга Сумская очаровала Сеть фотосессией с дочерьми.

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Теги: Ольга Сумская, Антонина Паперная
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Источник: Ivona bigmir)net

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