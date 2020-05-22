Телеведущая уточнила у подписчиков, умеют ли они получать удовольствие от жизни.

Закуталась в "чебурашку": Марченко в необычном наряде заговорила о счастье instagram.com/oksana.marchenko.official

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Телеведущая Оксана Марченко удивила домашним образом на свежем фото. В Инстаграм знаменитость добавила селфи, на котором позирует в куртке пыльно-розового цвета с мохнатым капюшоном. Телеведущая объяснила, что в таком наряде выходит а улицу в "майские холода".

Друзья, какие холодные🥶 вечера нынче! Я давно не помню мая, когда я с удовольствием куталась бы в свою “чебурашку“... Я вдыхаю прохладный воздух, откуда-то доносится богатый аромат пионов🌺... еще чуть-чуть, и будет лето. Это такое счастье - жить и чувствовать каждой клеточкой своей души, как прекрасен этот холодный вечер, - написала Марченко.

Кроме того, знаменитость отметила, что, несмотря на прохладную погоду, наслаждается природой и чувствует радость от каждого момента в жизни и уточнила у подписчиков, умеют ли они быть счастливыми:

А вы счастливы❓Скажите честно❗️ Или вы из тех, кто думает, пусть не я, но мои дети и внуки точно будут счастливы. Когда я слышу такое от своих знакомых, мне становится грустно😢... “Ведь если не научиться чувствовать себя счастливыми, нельзя этому научить своих детей”, - говорю я им. Потому что неграмотный никого не сможет научить читать. Особенно от таких мыслей страдают женщины, которые в силу своего призвания быть матерью и женой считают, что они должны “пожертвовать своей жизнью“ для своей семьи, детей и мужа... Тяжело смотреть, как несчастливыми становятся такие семьи, где женщина просто терпит. Дети нас не слышат, дети на нас смотрят - покажите им “счастливую“ маму и жену, которая не жертвует, а любит и живёт полной жизнью, разделяя и заботы, и радости на всех поровну. Учитесь быть счастливыми! По капельке, каждый день - и тогда ваши дети обязательно этому научатся от вас!❤️ - написала Марченко.

Закуталась в "чебурашку": Марченко в необычном наряде заговорила о счастье instagram.com/oksana.marchenko.official

Ранее мы писали, что Оксана Марченко удивила постом о конце света.

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