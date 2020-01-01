Телеведущая описала, как ей удаляли гланды, и выставила снимок того периода .

"Слезы наворачиваются": Марченко показала детское фото и растрогала Сеть instagram.com/oksana.marchenko.official

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Телеведущая Оксана Марченко растрогала Сеть историей из детства. В Инстаграм знаменитость разместила длинный пост, в котором подробно описала, как ей в далекие советские времена удаляли гланды.

Марченко отметила, что, будучи ребенком, очень болезненно воспринимала грубость врачей и закончила историю трогательным моментом, который вспоминает до сих пор. К публикации Оксана добавила фото того периода - девочка в кадре позирует в бело-желтом платьице с аппликацией и укороченной стрижкой.

Друзья, я расскажу вам сегодня очень тяжёлую для меня историю из своего раннего детства. Маленькой я была достаточно болезненной: частые ангины, простуды... К 5 годам я стала прям чахнуть, и врачи направили меня на операцию по удалению гланд и аденоидов. Помню, как ехали мы с родителями в троллейбусе, мама плакала и тихонько вытирала слезы. А я маленькая, 5 лет всего, малышка, не понимаю ничего, улыбаюсь...

В больницу маму не пустили. Большие женщины в белых халатах забрали меня в палату. Я вспоминаю свои хлопчатобумажные колготочки и такое же платьице на пуговичках, и тапочки.

Многое стерлось из памяти, но отчётливо помню операционную и все ужасы того дня. Меня привязали к креслу, пришла хирург и стала засовывать мне кольцо-расширитель, чтобы я не могла закрыть рот. Я очень плакала и все время его выплёвывала... Врачи злились, кричали, больно меня прижимали к креслу, а я плакала и захлебывалась от крови..., - написала телеведущая.

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В продолжение поста Оксана отметила, что несколько дней была в больнице совсем одна, без внимания и без возможности увидеться с родителями, а после ей передали компот от мамы, банку от которого Оксана разбила и изрезала себе руки.

Помню как мама и папа забрали меня из больницы и папа нес меня к троллейбусу. Забинтованными ручками я обнимала его за шею. А мама почему-то снова тихо заплакала..., - вспомнила телеведущая.

"Слезы наворачиваются": Марченко показала детское фото и растрогала Сеть instagram.com/oksana.marchenko.official

Фолловеры отметили в комментариях, что у многих из них есть такие же грустные воспоминания, связанные с операциями в советское время. Также подписчики похвалили фото Марченко.

Ранее мы писали, что Оксана Марченко написала о конце света.

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