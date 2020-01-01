Соня Евдокименко записала свой танец в коротенькой домашней одежде.

18-летняя внучка Ротару устроила горячие танцы в коротеньком наряде instagram.com/iamsofiaeve

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Внучка народной артистки Софии Ротару, 18-летняя студентка, модель и начинающая певица Соня Евдокименко не устает мотивировать своих подписчиков в карантин. В Инстаграм и tiktok Соня частенько записывает, как танцует в своей квартире в Нью-Йорке (США), призывая фолловеров также заняться танцами.

Так, в Инстаграм в разделе Сториз юная красотка показала свежую запись, на которой ритмично двигается под музыку - в коротеньком светлом наряде. Соня танцует на фоне большого окна, за которым открывается вид на город.

Утро доброе, - коротко подписала фото девушка.

18-летняя внучка Ротару устроила горячие танцы в коротеньком наряде instagram.com/iamsofiaeve

Кроме того, Соня Евдокименко добавила свежие фото с прогулок по городу. На них можно увидеть, что девушка уже гуляет без защитной маски и перчаток. Один из кадров сделан в Централ-парке.

Вселенная говорит с нами спокойно - в совпадениях, в моменты молчания, в природе, - написала Соня.

18-летняя внучка Ротару устроила горячие танцы в коротеньком наряде instagram.com/iamsofiaeve

18-летняя внучка Ротару устроила горячие танцы в коротеньком наряде instagram.com/iamsofiaeve

Ранее мы писали, что 18-летняя внучка Ротару показала домашний образ в шелковой ночнушке.

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