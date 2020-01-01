Певица в третий раз станет мамой летом 2020 года.

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Популярная украинская певица ALYOSHA, которая ожидает пополнения в семье, опубликовала график своих гастролей в послеродовой период. Как стало известно со страницы артистки в Инстаграм, она планирует вернуться на сцену уже осенью 2020:

“Друзья! Наконец-то могу ответить, когда мы с вами встретимся на концертах в ваших городах. Это произойдет в конце 2020 и уже в 2021. Почему так долго? Ситуация в мире внесла свои коррективы в мой четкий тайминг между концертами и появлением на свет третьей топольки. Сейчас беременность и рождение ребенка стали на первый план, но это означает лишь одно — моя жажда петь для вас будет просто сумасшедшей...“, — написала певица и анонсировала график концертов по городам Украины.

Беременная ALYOSHA рассказала когда возобновит концертную деятельность пресс-служба

Напомним, ALYOSHA ожидает появление третьего ребенка летом 2020. Певица замужем за фронтменом группы “Антитела“ Тарасом Тополей. Пара воспитывает двух сыновей, семилетнего Романа и четырехлетнего Марка.

Беременная ALYOSHA рассказала когда возобновит концертную деятельность пресс-служба

Напомним, ранее Vlad Darwin трогательно поздравил певицу Alyosha с днем рождения.

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