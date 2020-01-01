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Vlad Darwin трогательно поздравил певицу Alyosha с днем рождения (Фото)

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Известный музыкант показал, как именинница Alyosha изменилась за 10 лет.
Vlad Darwin трогательно поздравил певицу Alyosha с днем рождения (Фото)
Vlad Darwin трогательно поздравил певицу Alyosha с днем рождения (Фото)
instagram.com/darwinvlad

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Певец и композитор Vlad Darwin опубликовал на своей странице в Instagram оригинальное поздравление Alyosha с Днём рождения. Дарвин собрал в один пост подборку совместных фото с артисткой за 10 лет и трогательно подписал каждое. 

“Если бы я мог вспомнить все))) Вспомнить все, что нас объединяло и продолжает объединять в творчестве, любви к людям и музыке. Это лишь часть нашей общей истории. Более 10 лет взаимной поддержки и доверия. Спасибо тебе за ценные жизненные уроки, за вдохновение, за дружбу.

Ты и сегодня продолжаешь обучать меня партнерству, устойчивости и простым радостям жизни. Я хочу тебе пожелать той же божественной гармонии, которая наполняет паруса.  Плыви по жизни красиво – в окружении счастливой семьи, надежных друзей и благодарных поклонников твоего творчества.  Оставайся собой – смелой, как вызов судьбы, честной, как майский ливень, стремительной, как птичка в небесах. Впереди самое интересное!“ – поздравил певицу Влад Дарвин.

instagram.com/darwinvlad

instagram.com/darwinvlad

instagram.com/darwinvlad

instagram.com/darwinvlad

instagram.com/darwinvlad

instagram.com/darwinvlad

instagram.com/darwinvlad

instagram.com/darwinvlad

instagram.com/darwinvlad

instagram.com/darwinvlad

instagram.com/darwinvlad

Такое поздравление для Alyosha не оставило подписчиков артиста равнодушными. Фолловеры Влада присоединились к поздравлениям и пожелали певице творческих успехов и здоровья. 

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Напомним, что Vlad Darwin и Alyosha связывает совместное творчество – их песни “Ти найкраща“, “Больше чем любовь“, “Пірнай“, “Торнадо“ стали хитами и завоевали сердца тысяч поклонников. А в декабре 2019 артисты выпустили дуэтный альбом “Золота середина“ и с аншлагом прошёл их концерт в столице, в Октябрьском дворце. 

Ранее Alyosha & Vlad Darwin презентовали ремикс на песню “Торнадо“.

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Теги: Vlad Darwin, Alyosha
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Источник: Ivona bigmir)net

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