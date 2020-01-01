Жена Позитива показала его архивные фото с сестрой-двойняшкой

19 мая участник групп "Время и Стекло" и "Mozgi" и его сестра отмечают день рождения.

Во вторник, 19 мая, популярный украинский исполнитель, солист дуэта “Время и Стекло“ и группы “Mozgi“ Позитив (Алексей Завгородний) и его сестра-двойняшка Лиза отмечают 31-й день рождения.

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По случаю праздника супруга музыканта, Анна Андрийчук-Завгородняя поделилась редкими кадрами из семейного архива именинников. Так, на странице Анны появились два черно-белых снимка, где Позитив позирует в компании сестры.

“С Днем Рождения сумасшедшие близнецы 🕺🏻🎉💃🏻 Двойные трудности и двойное веселья 🎂🎈😂😘“, - подписала снимки жена певца.

Позитив и его сестра Лиза Скриншот

Позитив и его сестра Лиза Скриншот

Ранее сообщалось, что Каменских покорила Сеть постельным кадром с Потапом.

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