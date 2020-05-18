Звезда показала фото, на котором они с мужем позируют на софе с яркими подушками .

"Что для меня любовь": Каменских покорила Сеть постельным кадром с Потапом instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских, которая на днях презентовала чувственный клип на трогательную песню “Воспоминания“, покорила Сеть личным фото. В Инстаграм звезда добавила снимок, на котором позирует с мужем - продюсером, рэпером Алексеем Потапенко (Потапом).

Звезды запечатлены в постели среди ярких подушек: Потап одет в светлую тенниску и шляпу с узкими полями, а Настя - в белый кружевной сарафан, напоминающий ночную рубашку. Несмотря на то что фото постановочное - оно наполнено теплотой и супружеской нежностью. В подписи Каменских призналась, что для нее любовь:

Сегодня такое романтичное настроение и хочется говорить только о любви! 🥰

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Для меня любовь - это всегда уважать, поддерживать, заботиться, слушать и слышать друг друга, чувствовать, доверять и принимать таким, как есть ♥️

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А что для вас значит любовь? - написала певица.

"Что для меня любовь": Каменских покорила Сеть постельным кадром с Потапом instagram.com/kamenskux

Фолловеры отметили в комментариях, что на супругов приятно смотреть и то они очень гармоничны вместе.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала эффектные кадры со Дня рождения.



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