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"Что для меня любовь": Каменских покорила Сеть постельным кадром с Потапом

Комментариев: 4
Звезда показала фото, на котором они с мужем позируют на софе с яркими подушками .

"Что для меня любовь": Каменских покорила Сеть постельным кадром с Потапом
instagram.com/kamenskux

Читай также: NK | Настя Каменских презентовала трогательный клип на трек “Воспоминания“

Популярная певица Настя Каменских, которая на днях презентовала чувственный клип на трогательную песню “Воспоминания“, покорила Сеть личным фото. В Инстаграм звезда добавила снимок, на котором позирует с мужем - продюсером, рэпером Алексеем Потапенко (Потапом).

Звезды запечатлены в постели среди ярких подушек: Потап одет в светлую тенниску и шляпу с узкими полями, а Настя - в белый кружевной сарафан, напоминающий ночную рубашку. Несмотря на то что фото постановочное - оно наполнено теплотой и супружеской нежностью. В подписи Каменских призналась, что для нее любовь:

Сегодня такое романтичное настроение и хочется говорить только о любви! 🥰

Для меня любовь - это всегда уважать, поддерживать, заботиться, слушать и слышать друг друга, чувствовать, доверять и принимать таким, как есть ♥️

А что для вас значит любовь? - написала певица.

"Что для меня любовь": Каменских покорила Сеть постельным кадром с Потапом
instagram.com/kamenskux

Фолловеры отметили в комментариях, что на супругов приятно смотреть и то они очень гармоничны вместе. 

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала эффектные кадры со Дня рождения.

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Теги: Настя Каменских, Потап, личные фото звезд, постель
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  18.05.2020, 16:24
Оценка:  +1
гость
Для тебя любовь, это Потап с большим членом
гость  (аноним)  18.05.2020, 15:50
Оценка:  +1
гость
У Потапа уже стерся....
петенька  (аноним)  18.05.2020, 15:29
Оценка:  +1
петенька
Обоих накажу в сраные дырки.
гость  (аноним)  18.05.2020, 15:19
Оценка:  +1
гость
Как можно впервый раз выходить девке замуж , и в мужья брать с нестоячим концом.
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