Певица сфотографировалась около своего дома и написала, за что любит май .

С душой нараспашку: Каменских в расстегнутом наряде очаровала Сеть instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских очаровала Сеть новым эффектным снимком. В Инстаграм звезда добавила фото, сделанное около их с Потапом (муж Каменских - продюсер и рэпер Алексей Потапенко - ред.) частного дома.

Настя позирует в джинсах с лампасами и наполовину расстегнутой коричневой курточке, под которой не видно одежды или белья. Легкий и озорной образ артистки дополняет прическа-хвост и взгляд искоса. В описании Каменских поделилась, за что любит месяц май.

Обожаю май! Это месяц, в котором родились мои самые близкие люди и случилось много значимых для меня событий 😌 А ещё люблю его за то, что он такой разный.

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Дождь, ветер, а потом такое яркое солнышко. В воздухе уже пахнет летом и теплом 🌸, - написала Каменских.

С душой нараспашку: Каменских в расстегнутом наряде очаровала Сеть instagram.com/kamenskux

В комментариях подписчики согласились, что май - самый лучший месяц в году, а также похвалили фото певицы, назвав его “эффектным“ и “горячим“.

Ранее мы писали, что Каменских выставила в Сеть пикантное фото Потапа.

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