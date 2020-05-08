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"Мой медвежонок": Каменских поделилась пикантным снимком Потапа в постели

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Супруга чувственно поздравила продюсера с Днем рождения .

"Мой медвежонок": Каменских поделилась пикантным снимком Потапа в постели
instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских, которая буквально несколько дней назад принимала поздравления с Днем рожденья, а сегодня, 8 мая, сама чувственно поздравила мужа - продюсера, рэпера Алексея Потапенко (Потапа) с 39-летием.

Притом сделала это звезда весьма оригинально. В Инстаграм Каменских добавила фото Потапа, сделанное в постели. Голый до пояса Алексей лежит на животе, а рядом с ним позирует пудель Мими.

К "постельному" фото Настя добавила нежное признание в любви супругу, назвав его нежным и любящим гением:

Лёша!Медвежонок, мишка мой! Самый любимый и родной мой человек!Каждое утро я просыпаюсь с чувством бесконечной благодарности, что могу обнимать, целовать и любить тебя и быть просто рядышком! Рядышком с самым нежным, чувственным и ласковым человеком!

Ты гений! Я знаю, что ты не любишь это слово, но я не перестану тебе повторять, что ТЫ ГЕНИЙ! Пусть твой талант и этот огонь внутри, магия, которую ты создаёшь для всего мира, не иссякнет никогда! Да что же я говорю, конечно она не иссякнет потому, что ты и ЕСТЬ этот вечный мотор и генератор солнечного луча, который пронзает светом добра и любви! С днём рождения, мой Лешенька @realpotap ❤️, - написала Каменских.

"Мой медвежонок": Каменских поделилась пикантным снимком Потапа в постели
instagram.com/kamenskux

Ранее мы писали, что Настя Каменских поразила нарядом в День рождения.

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Теги: Потап, пикантные, постель, Настя Каменских
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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navigator2    08.05.2020, 11:48
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