Певец добавил фото из семейного архива и написал трогательный пост .

"Какая красавица!": Пономарев очаровал Сеть архивным снимком мамы instagram.com/ponomaryovoleksandr

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Украинский исполнитель Александр Пономарев очаровал Сеть архивным фото своей мамы. В Инстаграм по случаю Дня матери артист разместил черно-белый снимок, на котором его мама позирует еще совсем юной. Девушка запечатлена в темном платье, с двумя аккуратными косичками. В подписи Пономарев отметил, что хоть его мамы нет уже 16 лет, он постоянно чувствует ее присутствие и поддержку.

Сегодня День Рождения у моей Мамы! Ее нет физически со мной уже 16 лет, но я всегда чувствую ее духовную поддержку! Спасибо, Мама! С днем рождения тебя! - написал артист.

"Какая красавица!": Пономарев очаровал Сеть архивным снимком мамы instagram.com/ponomaryovoleksandr

Фолловеры Александра прокомментировали его публикацию, написав, что мама Пономарева - была трогательно красивой.

Ранее мы писали, что Ани Лорак выставила фото с мамой.

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