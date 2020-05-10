С Днем матери: как украинские селебритис поздравляют мам
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Сегодня, 10 мая, во всем мире отмечают День матери. Мамы украинских звезд тоже в этот день получают теплые поздравления от своих детей. Ivona собрала некоторые из таких праздничных постов в одном материале.
Алина Гросу разместила в Инстаграм фото со своей мамой, поздравив ее и других женщин с этим трогательным праздником.
С Днем матери! Дорогие женщины и наши любимые бабушки! Счастья вам настоящего, вдохновения вам бесконечного, любви вам безудержной и вечного, теплого, нежного огня в семейном очаге, - написала певица.
С Днём матери❤️❤️❤️ Дорогие женщины и наши любимые бабушки❤️❤️❤️ счастья вам настоящего, вдохновения вам бесконечного, любви вам безудержной и вечного, тёплого, нежного огня в семейном очаге❤️❤️❤️ Прости, что по ночам ты спишь тревожно, Волнуешься и ждёшь неоднократно, Быть мамой, вероятно, очень сложно... Быть матерью втройне - невероятно!!! Спасибо, что ты веришь в каждый шаг, Что делаю сейчас я, что пытаюсь И терпишь, и прощаешь (знать бы как), Что я порой ужасно ошибаюсь.. Прости, что не звоню уже так часто, Что забываюсь и спешу куда-то, Но то что есть у нас ты - это счастье! Я помню и ценю тебя и папу.. Я обещаю быть примерной самой, Лишь будь ты рядом с нами целый век, Счастливой и любимой нашей мамой!!! Ты самый лучший в мире человек❤️ #стихиалинкиблондинки
Джамала поделилась с подписчиками несколькими фотографиями своей семьи.
Найрідніша, найближча, найбільш ранима людина на світі - це мама ❤️ ⠀ Мама пробачає все. Найкращий друг, суворий критик, найласкавіша, най-найкраща! ⠀ Бути мамою – це бути всім! Ти для своєї дитини і захисник, і вчитель, і помічник, і ласка, і турбота, і любов, і все разом! Якоюсь мірою, хоч би як голосно це звучало, ти – Всесвіт! Тому що ніхто, жодна людина в світі не зможе зрозуміти потреби дитини, як мама! ⠀ #happymothersday
Найрідніша, найближча, найбільш ранима людина на світі - це мама. Мама пробачає все. Найкращий друг, суворий критик, найласкавіша, най-найкраща, - написала певица.
Ведущая Катя Осадчая показала, как выглядят ее мама и бабушка.
На фото максимальна концентрація мам нашої родини :) я вітаю своїх рідних Бабусю і Маму і всіх мам світу зі святом! ❤️ нехай всі недоспані ночі, недороблені уроки, пролитий суп і розкидані макарони, мокрі ноги і «знову без шапки», були для нас тимчасовими труднощами про які ми згадуватимемо з ностальгією. Мами, бабусі, будьте здоровими і не засмучуйтеся з дрібниць, діти і онуки виростуть і будуть мати гарний апетит :) це я точно знаю 😎😌😇
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Оля Полякова посвятила всем матерям песню, которую разместила в Инстаграм.
Оля Цибульская показала селфи с мамой. Певица также поделилась воспоминаниями из детства:
Моя Мама. Яка робила мені мейк, крутила модні зачіски і перешивала на мене всі свої речі. Розпустити своє, щоб сплести дітям це точно про тебе, Мам.
Яку 1 річ твоя мама робить крутіше за всіх?♥️⠀ ⠀ Я була наймодніша на дискотеці. В в’язаних модних жилетках, міні-спідниці в смужку, блузі з пагонами. Вся тусовка маленького містечка і заморські кавалери дивувались як і де в 90-тих можна було так одягатись. А це все - ⠀ ⠀ .. моя Мама. Яка робила мені мейк, крутила модні зачіски і перешивала на мене всі свої речі. Розпустити своє, щоб сплести дітям це точно про тебе, Мам❤️⠀ ⠀ Люблю і дякую за все. Ти СУПЕР Мама, хочу бути схожою на тебе💋❤️⠀ ⠀ #деньматері #деньматери #mothersday #iloveyoumom #мама
Леся Никитюк присоединилась к поздравлениям, и тоже разместила в социальной сети фотографии со своей мамой.
Недавно мы писали, что Слава Каминская показала фото из родильного дома.
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