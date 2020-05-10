С Днем матери: как украинские селебритис поздравляют мам

Оля Полякова посвятила женщинам песню, а Катя Осадчая показала свою бабушку.

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Сегодня, 10 мая, во всем мире отмечают День матери. Мамы украинских звезд тоже в этот день получают теплые поздравления от своих детей. Ivona собрала некоторые из таких праздничных постов в одном материале.

Алина Гросу разместила в Инстаграм фото со своей мамой, поздравив ее и других женщин с этим трогательным праздником.

С Днем матери! Дорогие женщины и наши любимые бабушки! Счастья вам настоящего, вдохновения вам бесконечного, любви вам безудержной и вечного, теплого, нежного огня в семейном очаге, - написала певица.

Джамала поделилась с подписчиками несколькими фотографиями своей семьи.

Найрідніша, найближча, найбільш ранима людина на світі - це мама. Мама пробачає все. Найкращий друг, суворий критик, найласкавіша, най-найкраща, - написала певица.

Ведущая Катя Осадчая показала, как выглядят ее мама и бабушка.

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Оля Полякова посвятила всем матерям песню, которую разместила в Инстаграм.

Оля Цибульская показала селфи с мамой. Певица также поделилась воспоминаниями из детства:

Моя Мама. Яка робила мені мейк, крутила модні зачіски і перешивала на мене всі свої речі. Розпустити своє, щоб сплести дітям це точно про тебе, Мам.

Леся Никитюк присоединилась к поздравлениям, и тоже разместила в социальной сети фотографии со своей мамой.

Недавно мы писали, что Слава Каминская показала фото из родильного дома.

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