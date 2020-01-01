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Редкий кадр: Ани Лорак запостила фото с мамой

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Певица добавила семейный снимок ко дню матери .

Редкий кадр: Ани Лорак запостила фото с мамой
Редкий кадр: Ани Лорак запостила фото с мамой
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак (настоящее имя - Каролина Куек) показала поклонникам фото со своей мамой Жанной. Редкий кадр артистка добавила в Инстаграм по случаю Дня матери, который отмечали 10 мая.

На фото Лорак позирует в коротком ярко-красном платье, перетянутом на талии тонким черным пояском, а дополняют образ крупные серьги, браслет и несколько колец на руке. Волосы звезды распущены.

Мама Лорак запечатлена в комбинированном черно-сером платье, с низкой жемчуга на шее.

Спасибо нашим мамочкам за жизнь. Быть мамой – это большой труд! Будьте здоровы и любимы, наши Ангелы-Хранители!
С Днём Матери! ❤️, - написала Каролина. 

Редкий кадр: Ани Лорак запостила фото с мамой
Редкий кадр: Ани Лорак запостила фото с мамой
instagram.com/anilorak

Поклонники отметили, что у певицы очень красивая мать и поблагодарили за трогательное фото.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар умилила Сеть архивным фото с мамой.

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Теги: Ани Лорак, наряды ани Лорак, День матери
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Источник: IVONА bigmir)net

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