Редкий кадр: Ани Лорак запостила фото с мамой
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Певица Ани Лорак (настоящее имя - Каролина Куек) показала поклонникам фото со своей мамой Жанной. Редкий кадр артистка добавила в Инстаграм по случаю Дня матери, который отмечали 10 мая.
На фото Лорак позирует в коротком ярко-красном платье, перетянутом на талии тонким черным пояском, а дополняют образ крупные серьги, браслет и несколько колец на руке. Волосы звезды распущены.
Мама Лорак запечатлена в комбинированном черно-сером платье, с низкой жемчуга на шее.
Спасибо нашим мамочкам за жизнь. Быть мамой – это большой труд! Будьте здоровы и любимы, наши Ангелы-Хранители!
С Днём Матери! ❤️, - написала Каролина.
Поклонники отметили, что у певицы очень красивая мать и поблагодарили за трогательное фото.
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