Актриса поделилась трогательным снимком с сыном и дочерью.

Известная голливудская актриса, обладательница “Оскара“ Натали Портман растрогала Сеть редкой семейной фотографией. 38-летняя знаменитость показала сына и дочь.

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Так, на странице Портман в Инстаграм появился первый снимок, где она запечатлена вместе с обеими детьми - 8-летним Алефом и 3-летней Амалией. На милом кадре актриса держит на руках маленькую дочку, а сын в это время нежно обнимает звездную маму. Однако лица малышей Натали не показала. В роли фотографа выступил муж Портман и отец ее детей - танцор Нью-Йоркского театра балета Бенжамен Мильпье.

Натали Портман впервые показала обоих детей на одном фото Скриншот

Напомним, ранее Натали Портман показала, какой была в 14 лет.

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