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Натали Портман впервые показала обоих детей на одном фото

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Актриса поделилась трогательным снимком с сыном и дочерью.
Натали Портман впервые показала обоих детей на одном фото
Натали Портман впервые показала обоих детей на одном фото
instagram.com/natalieportman

Известная голливудская актриса, обладательница “Оскара“ Натали Портман растрогала Сеть редкой семейной фотографией. 38-летняя знаменитость показала сына и дочь.

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Так, на странице Портман в Инстаграм появился первый снимок, где она запечатлена вместе с обеими детьми - 8-летним Алефом и 3-летней Амалией.  На милом кадре актриса держит на руках маленькую дочку, а сын в это время нежно обнимает звездную маму. Однако лица малышей Натали не показала. В роли фотографа выступил муж Портман и отец ее детей - танцор Нью-Йоркского театра балета Бенжамен Мильпье.

Натали Портман впервые показала обоих детей на одном фото
Натали Портман впервые показала обоих детей на одном фото
Скриншот

Напомним, ранее Натали Портман показала, какой была в 14 лет.

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Теги: Натали Портман
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Источник: Ivona bigmir)net

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