Актриса опубликовала архивные фото 24-летней давности.

Голливудская звезда Натали Портман показала, какой была в 14 лет instagram.com/natalieportman

Всемирно известная американская актриса израильского происхождения Натали Портман поделилась с подписчиками архивной фотографией в соцсети. 38-летняя знаменитость показала, как выглядела в юности.

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Так, на своей странице в Инстаграм Натали опубликовала несколько кадров из фотосессии для журнала Seventeen. На фото еще 14-летняя Портман позирует в теплом свитере и белом зимнем пальто.

Натали Портман Скриншот

Натали Портман Скриншот

Натали Портман Скриншот

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