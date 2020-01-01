Голливудская звезда Натали Портман показала, какой была в 14 лет
Актриса опубликовала архивные фото 24-летней давности.
Всемирно известная американская актриса израильского происхождения Натали Портман поделилась с подписчиками архивной фотографией в соцсети. 38-летняя знаменитость показала, как выглядела в юности.
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Так, на своей странице в Инстаграм Натали опубликовала несколько кадров из фотосессии для журнала Seventeen. На фото еще 14-летняя Портман позирует в теплом свитере и белом зимнем пальто.
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