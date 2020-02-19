Хейли Бибер показала архивное видео первого свадебного поцелуя с мужем

Супруга Джастина Бибера поделилась отрывком с документального сериала "Justin Bieber: Seasons".

В конце января состоялась премьера 10-серийного документального фильма о канадском исполнителе Джастине Бибере “Justin Bieber: Seasons“. Один из эпизодов полностью посвящался свадьбе артиста с моделью Хейли Бибер (Болдуин).

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Супруга певца решила поделиться любимым моментом из этой серии. Хейли опубликовала в Инстаграм отрывок, на котором можно увидеть ее первый свадебный поцелуй с Джастином.

“Эпизод 8 уже вышел. Загляните внутрь самого особенного дня в моей жизни. Надеюсь, вам всем понравится:)“, - подписала ролик модель.

Ранее сообщалось, что Хейли Бибер призналась, почему не готова стать матерью.

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