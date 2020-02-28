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Jerry Heil удивила фотосессией с "беременным" животиком

Комментариев: 6
Украинская певица оригинально поздравила с Днем матери.
Jerry Heil удивила фотосессией с беременным животиком
Jerry Heil удивила фотосессией с беременным животиком
instagram.com/thejerryheil

Украинская певица, видео блогер и участница Нацотбора на “Евровидение 2020“ Jerry Heil удивила новым постом о материнстве. Девушка необычным способом решила поздравить поклонниц с Днем матери.

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Так, на своей странице в Инстаграм 24-летняя исполнительница опубликовала два снимка, где она запечатлена с “беременным“ животиком. А в описанию к оригинальным кадрам звезда заявила, что быть мамой - “неблагодарное дело“. Артистка отметила, что к этой роли сложно полностью подготовиться. Ведь мама должна быть для своего ребенка авторитетом, другом, учителем, аниматором и даже ангелом-хранителем.

“Бути мамою - невдячна справа. Навіть якщо твої діти зразкові (бувають такі взагалі?😄) Все одно до моменту, коли вони самі стануть батьками, вони не відчують всієї тяжкості ноші материнства. Бути авторитетом, бути другом, бути вчителем, аніматором і янголом-охоронцем! Хто й зна, чи можна до такого бути готовою сповна. Але іноді мені здається, моя мама все життя до цього готувалася♥️“, - написала певица.

Кроме того Jerry Heil добавила, что считает, что песни - это тоже дети.

“Інша справа - пісні. Вони теж як дітки! Тут теж готуєшся довго, народжуєш, випускаєш в світ. Тільки вдячності, мабуть, більше! І нянчиться з ними, якщо пощастить, цілий світ🤪♥️ З ДНЕМ МАТЕРІ🥛“, - говорится в публикации.

Скриншот

Скриншот

Ранее мама Jerry Heil перепела хит дочери #НІНАДОНТСТРЕС.

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Теги: Jerry Heil
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (6)
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pусский  (аноним)  11.05.2020, 20:24
Оценка:  0
pусский
Заебла пиарить свои кости, отправьте её на Донбасс вдохновлять патриотов! У них встанет, у остальных нет.
Глод    11.05.2020, 18:20
Оценка:  +4
Глод
Она об этом мечтает. Но боится чтобы ей вдули.
гость  (аноним)  11.05.2020, 15:57
Оценка:  +1
гость
"Я как сломанная": певица Jerry Heil призналась, что у нее еще не было секса

28.02.2020

что то в єтой шлюхи не сходиться
гость  (аноним)  11.05.2020, 15:55
Оценка:  +1
гость
это та что орала что она девственница?
Глод    11.05.2020, 14:52
Оценка:  +1
Глод
А животик бывает беременным?
гость  (аноним)  11.05.2020, 14:43
Оценка:  +1
гость
тепой эблет у нее канешн
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