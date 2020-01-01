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"Нашла способ не толстеть": Jerry Heil показала уморительную карантинную сценку

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Певица снялась в защитной маске на все лицо.

"Нашла способ не толстеть": Jerry Heil показала уморительную карантинную сценку
instagram.com/thejerryheil

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Певица Яна Шамаева ( Jerry Heil ) оригинальна не только в текстах песен и их представлении - помните “Охрана, отмена“ - а и в каждом своем посте в соцсетях. Почти весь карантин Яна веселит своих подписчиков, подбирая актуальный и забавный контент. 

Так, на прошлой неделе девушка показала, как помогает по хозяйству в частном доме под Киевом, а на этот раз ответила на один из самых больных вопросов карантина - как есть меньше, находясь в опасной близости к холодильнику. Яна выставила в Инстаграм фото в защитном щитке, закрывающем все лицо - и написала, что "маска ей действительно помогла":

Девушки рвали на себе волосы, но продолжали это делать. Ученые, понимая, какое достижение стоит на кону, наперебой пытались осуществить этот прорыв. Но это сделала я! Я нашла способ не жрать на карантине.
Более того, это официально первый случай, когда маска таки помогла, - написала Яна.

"Нашла способ не толстеть": Jerry Heil показала уморительную карантинную сценку
instagram.com/thejerryheil

Фолловеры оценили находчивость Яны - и оставили множество лайков и позитивных комментариев к публикации.

Ранее мы писали, что Jerry Heil показала, в каком виде ходит по дому в карантин. 

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Теги: Jerry Heil, маска, карантин, похудение
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Источник: IVONА bigmir)net

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