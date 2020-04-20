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Редкое видео: Мама Jerry Heil перепела хит дочери #НІНАДОНТСТРЕС

Комментариев: 0
Jerry Heil разместила в Сети видео, где поет ее мама Людмила.
Редкое видео: Мама Jerry Heil перепела хит дочери #НІНАДОНТСТРЕС
Редкое видео: Мама Jerry Heil перепела хит дочери #НІНАДОНТСТРЕС
instagram.com/thejerryheil

В начале апреля украинская певица, видео блогер и финалистка Нацотбора на “Евровидение 2020“ Jerry Heil порадовала фанов свежей композицией #НІНАДОНТСТРЕС. А теперь знаменитость решила показать, как звучит этот хит в исполнении ее мамы.

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Так, на своей странице в Инстаграм артистка, настоящее имя которой Яна Шемаева, опубликовала редкое видео, где ее мама Людмила поет хит дочери в домашней обстановки. А Jerry Heil в это время играет на пианино, а позже поет вместе с мамой припев.

#ЙОЙНАЙБУДЕ, - лаконично подписала видео певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ЙОЙНАЙБУДЕ @shemaieva 🐼

Допис, поширений YouTube🎥 JERRY HEIL (@thejerryheil)

Пользователи Сети принялись активно комментировать вокальные данные Людмилы:

  • Прелесть😍
  • Вмовити маму співати для інсти - справжня майстерність!
  • Це найкращий кавер на цю пісню який я взагалі чула❤️
  • 😍😍😍😍Чудово співаєте, класний дует би вийшов!Жалко що ви на концерті у Василькові разом не співали(❤️🐼
  • ви дуже гарно співаєтеее😍♥️🐼твоя мама прям в тебе😍це просто дуже крутоо😍🐼🔥♥️
  • Звуки старого фортепіано додають якоїсь особливої атмосфери 💔)
  • Шикааарноооо😍Нереально милоо♥️Які ви щирі і хороші♥️І надзвичайно співаєте😍🐼
  • Ваууу😍 це було круто 👍 дякууууую))
  • Йой, як круто вийшло🔥 Обожнюю коли ти співаєш з мамою❤️

Ранее Jerry Heil похвасталась результатами похудения.

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Теги: Jerry Heil
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Источник: Ivona bigmir)net

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