Редкое видео: Мама Jerry Heil перепела хит дочери #НІНАДОНТСТРЕС

Jerry Heil разместила в Сети видео, где поет ее мама Людмила.

В начале апреля украинская певица, видео блогер и финалистка Нацотбора на “Евровидение 2020“ Jerry Heil порадовала фанов свежей композицией #НІНАДОНТСТРЕС. А теперь знаменитость решила показать, как звучит этот хит в исполнении ее мамы.

Читай также: “Ох уж этот карантин“: Jerry Heil показала фигуру в белье

Так, на своей странице в Инстаграм артистка, настоящее имя которой Яна Шемаева, опубликовала редкое видео, где ее мама Людмила поет хит дочери в домашней обстановки. А Jerry Heil в это время играет на пианино, а позже поет вместе с мамой припев.

#ЙОЙНАЙБУДЕ, - лаконично подписала видео певица.

Пользователи Сети принялись активно комментировать вокальные данные Людмилы:

Прелесть😍

Вмовити маму співати для інсти - справжня майстерність!

Це найкращий кавер на цю пісню який я взагалі чула❤️

😍😍😍😍Чудово співаєте, класний дует би вийшов!Жалко що ви на концерті у Василькові разом не співали(❤️🐼

ви дуже гарно співаєтеее😍♥️🐼твоя мама прям в тебе😍це просто дуже крутоо😍🐼🔥♥️

Звуки старого фортепіано додають якоїсь особливої атмосфери 💔)

Шикааарноооо😍Нереально милоо♥️Які ви щирі і хороші♥️І надзвичайно співаєте😍🐼

Ваууу😍 це було круто 👍 дякууууую))

Йой, як круто вийшло🔥 Обожнюю коли ти співаєш з мамою❤️

Ранее Jerry Heil похвасталась результатами похудения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​