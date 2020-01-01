Хореограф отметила, что они с Дмитрием были слишком увлечены работой и это не пошло на пользу семье .

Алена Шоптенко впервые прокомментировала разрыв с Дмитрием Дикусаром пресс-служба

Читай также: Мимимишность зашкаливает: Алена Шоптенко станцевала вальс с годовалым сыном

Хореограф Алена Шоптенко в программе «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», откровенно рассказала о причинах развода с бывшим мужем Дмитрием Дикусаром.

Брак танцоров продлился три года. В разговоре с журналистом канала «Украина» Алена наконец решила нарушить молчание и прокомментировала развод с экс-супругом.

Над отношениями нужно работать, а не наоборот. Работа – это не отношения. Мы были очень классными партнерами. Мы были молоды, каждый занимался собой, своей карьерой, – призналась Алена Шоптенко.

После разрыва они остались в дружеских отношениях. У Алены уже есть новая семья, муж Алексей, с которым, к слову, артистка познакомилась в библиотеке, и почти двухлетний сын. Дмитрий же до сих пор не женат, и самой большой любовью в своей жизни считает Шоптенко.

Ранее мы писали, что Алена Шоптенко показала редкое фото мамы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.