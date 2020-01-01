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"Спасибо за жизнь": Алена Шоптенко показала редкое фото мамы-врача

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На новом фото танцовщица позировала с мамой Татьяной, на которою очень похожа.
"Спасибо за жизнь": Алена Шоптенко показала редкое фото мамы-врача
"Спасибо за жизнь": Алена Шоптенко показала редкое фото мамы-врача
instagram.com/alena_shoptenko

Украинская танцовщица Алена Шоптенко, которая в 2006 году выиграла проект “Танцы со звездами“ в паре с Владимиром Зеленским, поделилась редкой фотографией и приняла участие в флешмобе #дякуюлікарю. 

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала совместный снимок с мамой Татьяной Васильевной, на которую очень похожа. В описании к семейному кадру Алена рассказала, что благодаря маме поняла, что врач - это не профессия, а призвание. Кроме того, Шоптенко вспомнила, как однажды мама по телефону заподозрила у нее тяжелую болезнь еще до проявления серьезных симптомов.

“Моя мама врач. И именно благодаря ей я точно знаю, что это не профессия, а призвание. Моя мама всегда могла каким-то чудесным образом вовремя понять, предостеречь и предотвратить. Помню, как в возрасте 12 лет, когда я находилась на спортивных сборах в санатории Миргород, она по телефону поняла, что я больна и в довольно сложной форме. Хотя ничего не предвещало беды, но благодаря ей меня срочно посадили на поезд в Киев и с вокзала уже увозили в больницу. Оказалось, она была права.Всю жизнь я наблюдала, как она искренне переживала за своих пациентов, заботилась о них и не могла найти себе места, если что-то шло не так. Я никогда бы не сказала, что она работала врачом, она этим жила“, - призналась Алена.

Алена Шоптенко показала редкое фото мамы-врача
Алена Шоптенко показала редкое фото мамы-врача
Скриншот

Напомним, ранее Алена Шоптенко призналась, почему не снимается для мужских журналов.

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Теги: Алена Шоптенко
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Источник: Ivona bigmir)net

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