Мимимишность зашкаливает: Алена Шоптенко станцевала вальс с годовалым сыном

Победительница "Танцев со звездами" опубликовала трогательный ролик с сыном Алексеем.

Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко, которая в 2006 году выиграла “Танцы со звездами“ в паре с Владимиром Зеленским, опубликовала милый ролик с годовалым сыном Алексеем.

Читай также: “Спасибо за жизнь“: Алена Шоптенко показала редкое фото мамы-врача

На своей странице в Инстаграм хореограф опубликовала короткое видео, где она с малышом на руках танцует вальс в домашних условиях. Этим видео Алена анонсировала свой новый танцевальный урок в режиме онлайн. Кроме того, артистка поделилась воспоминаниями с юности.

“Я долго думала что же мы будем танцевать завтра на онлайн уроке. И вспомнила одну историю! Когда мне было лет 14 и я попала на самый престижный конкурс по бальным танцам - Блекпул, тренер рассказал мне, что в Англии есть закон, который обязывал женщин уметь танцевать вальс. Представляете? Женщины должны были уметь танцевать на законодательном уровне ☝️😊 Это же так серьезно! 😳 С тех пор прошло много лет, в Гугле подтверждение существования этого закона я так и не нашла 😁 но вальс танцевать все же научилась. Теперь предлагаю и вам научиться 😊 Ведь вальс считается королем танцев, и неплохо было бы уметь его танцевать!“, - написала Шоптенко.

Напомним, ранее Алена Шоптенко призналась, почему не снимается для мужских журналов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.