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Мимимишность зашкаливает: Алена Шоптенко станцевала вальс с годовалым сыном

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Победительница "Танцев со звездами" опубликовала трогательный ролик с сыном Алексеем.
Мимимишность зашкаливает: Алена Шоптенко станцевала вальс с годовалым сыном
Мимимишность зашкаливает: Алена Шоптенко станцевала вальс с годовалым сыном
instagram.com/alena_shoptenko

Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко, которая в 2006 году выиграла “Танцы со звездами“ в паре с Владимиром Зеленским, опубликовала милый ролик с годовалым сыном Алексеем.

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На своей странице в Инстаграм хореограф опубликовала короткое видео, где она с малышом на руках танцует вальс в домашних условиях. Этим видео Алена анонсировала свой новый танцевальный урок в режиме онлайн. Кроме того, артистка поделилась воспоминаниями с юности.

“Я долго думала что же мы будем танцевать завтра на онлайн уроке. И вспомнила одну историю! Когда мне было лет 14 и я попала на самый престижный конкурс по бальным танцам - Блекпул, тренер рассказал мне, что в Англии есть закон, который обязывал женщин уметь танцевать вальс. Представляете? Женщины должны были уметь танцевать на законодательном уровне ☝️😊 Это же так серьезно! 😳 С тех пор прошло много лет, в Гугле подтверждение существования этого закона я так и не нашла 😁 но вальс танцевать все же научилась. Теперь предлагаю и вам научиться 😊 Ведь вальс считается королем танцев, и неплохо было бы уметь его танцевать!“, - написала Шоптенко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я долго думала что же мы будем танцевать завтра на онлайн уроке. И вспомнила одну историю! Когда мне было лет 14 и я попала на самый престижный конкурс по бальным танцам - Блекпул, тренер рассказал мне, что в Англии есть закон, который обязывал женщин уметь танцевать вальс. Представляете? Женщины должны были уметь танцевать на законодательном уровне ☝️😊 Это же так серьезно! 😳 С тех пор прошло много лет, в Гугле подтверждение существования этого закона я так и не нашла 😁 но вальс танцевать все же научилась ☺️ Теперь предлагаю и вам научиться 😊 Ведь вальс считается королем танцев, и неплохо было бы уметь его танцевать! Поверьте, большая вероятность, что именно этот танец вам в жизни пригодится. Ну, а если вы уже танцевали вальс на последнем звонке или выпускном, то, уверена, вам будет приятно его вспомнить 😍 Как всегда, завтра в 11:30 жду вас на уроке танца в прямом эфире ❤️ Надеваем длинные платья или юбки, чтоб все было по-королевски 💃🏼👸

Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Напомним, ранее Алена Шоптенко призналась, почему не снимается для мужских журналов.

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Теги: Алена Шоптенко
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  17.04.2020, 13:10
Оценка:  +1
гость
Она хоть в курсе от кого залетела ? Ебaло её в тот день докуя чурок.
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