Ксения и Варвара Кошевые сфотографировались в цветущем поле .

"Красивые очень": Жена и дочка Кошевого очаровали Сеть весенними фото instagram.com/yalta_k

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Супруга и дочь актера студии “Квартал 95“ и судьи юмористических проектов Евгения Кошевого очаровали Сеть весенними фото. На странице “Квартала“ в Инстаграм появились несколько ярких снимков, на которых Ксения с 12-летней Варварой позируют в цветущем поле рапса. Девушки одеты в светлые полотняные наряды и держатся за руки.

Начинаем май с красоты🌱🌿🌾🍃

Пусть последний месяц весны все-таки позволит нам немного им насладиться! - написали в публикации.

Снимки также появились на странице Ксении Кошевой.

"Красивые очень": Жена и дочка Кошевого очаровали Сеть весенними фото instagram.com/yalta_k

"Красивые очень": Жена и дочка Кошевого очаровали Сеть весенними фото instagram.com/yalta_k

"Красивые очень": Жена и дочка Кошевого очаровали Сеть весенними фото instagram.com/yalta_k

Подписчики похвалили красоту Ксени и Вари и отметили, что они выглядят, как сестры.

Ранее мы писали, что Евгений Кошевой показал, как развлекается с женой в карантин.

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