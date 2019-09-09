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Евгений Кошевой и его супруга очаровали Сеть романтической фотосессией

Комментариев: 2
Евгений Кошевой и Ксения Кошевая похвастались в Instagram новым фотосетом.
Евгений Кошевой и его супруга очаровали Сеть романтической фотосессией
Евгений Кошевой и его супруга очаровали Сеть романтической фотосессией
instagram.com/yalta_k

Супруга актера студии “Квартал 95“ и нового ведущего “Лиги смеха“ Евгения Кошевого Ксения Кошевая поделидась с подписчиками новой совместной фотосессией с мужем.

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Так, на своей странице в Instagram Ксения опубликовала серию ярких кадров, на которых она позирует вместе с возлюбленным. На некоторых снимках юморист превратился в чувственного мужчину, который влюбленно смотрит на свою жену и нежно держит ее за руки. Но не обошлось и без забавных фото.

В кадре Ксения появилась в длинном черном платье с оголенными плечами, а Евгений был одет в белую рубашку и штаны черного цвета.

Кроме того, жена Кошевого опубликовала несколько снимков и видео, на которых она позирует сама и демонстрирует эффектные позы. Отметим, что на фото Ксения выглядит очень счастливой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🖤 📸 @dobryulia

Допис, поширений Ксения Кошевая (@yalta_k)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🖤 #лето Спасибо @krasnaya_stylist ❤️

Допис, поширений Ксения Кошевая (@yalta_k)

Напомним, ранее Евгений Кошевой трогательно поздравил жену с годовщиной.

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Теги: Евгений Кошевой, Ксения Кошевая
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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Pivkov3    20.09.2019, 18:00
Оценка:  -1
Pivkov3
Этот лысый гоблин такой же тупой, как и уродливый
гость  (аноним)  20.09.2019, 17:53
Оценка:  +1
гость
в чем романтизм?
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