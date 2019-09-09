Евгений Кошевой и его супруга очаровали Сеть романтической фотосессией

Евгений Кошевой и Ксения Кошевая похвастались в Instagram новым фотосетом.

Супруга актера студии “Квартал 95“ и нового ведущего “Лиги смеха“ Евгения Кошевого Ксения Кошевая поделидась с подписчиками новой совместной фотосессией с мужем.

Читай также: Новый ведущий и одесский юмор: По ТВ покажут Летний кубок “Лиги Смеха“

Так, на своей странице в Instagram Ксения опубликовала серию ярких кадров, на которых она позирует вместе с возлюбленным. На некоторых снимках юморист превратился в чувственного мужчину, который влюбленно смотрит на свою жену и нежно держит ее за руки. Но не обошлось и без забавных фото.

В кадре Ксения появилась в длинном черном платье с оголенными плечами, а Евгений был одет в белую рубашку и штаны черного цвета.

Кроме того, жена Кошевого опубликовала несколько снимков и видео, на которых она позирует сама и демонстрирует эффектные позы. Отметим, что на фото Ксения выглядит очень счастливой.

Напомним, ранее Евгений Кошевой трогательно поздравил жену с годовщиной.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.