Звездные супруги Евгений и Ксения Кошевые показали, как развлекаются на карантине

Пара сыграла в "Камень, ножницы, бумага". Проигравшего ожидало необычное наказание.

Ведущий и актер “Студии Квартал 95“ Евгений Кошевой и его супруга, танцовщица Ксения Кошевая рассмешили своих подписчиков новым совместным роликом. Пара показала, как развлекается, сидя на карантине.

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Так, на страницах Евгения и Ксении в Инстаграм появилось видео, где они играют в “Камень, ножницы, бумага“. Проигравшего ожидало веселое, но не очень приятное наказание. Так, в публикации можно увидеть, как Кошевой вымазал лицо жены в муке, майонезе и кетчупе. А в конце видео Ксения “отомстила“ мужу.

Отметим, что пара предложила своим друзьям также сыграть в эту игру. Евгений передал естафету Потапу, Насте Каменских, Юрию Ткачу и хореографу Андрису Капиньшу. А Ксения передала челендж супруге Юрия Ткача - Виктории, жене Степана Казанина - Натальи, Лере Товстолес и Ольге Жуковцовой-Кияшко из “Женского квартала“, певице LALIKO и другим.

Напомним, ранее Евгений Кошевой сделал неожиданные признания о “первых“ и “последних“ разах.

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