"Познакомились на улице": Ефросинина удивила фактами о жизни с мужем

Телеведущая рассказала необычные факты об отношениях с Тимуром Хромаевым .

"Познакомились на улице": Ефросинина удивила 5 фактами о жизни с мужем instagram.com/mashaefrosinina

Читай также: До и после карантина: Ефросинина показала, в чем девушки выносят мусор

Популярная телеведущая, блогер Маша Ефросинина на днях отпраздновала годовщину знакомства со своим супругом бизнесменом Тимуром Хромаевым. По этому поводу Маша написала необычный пост в Инстаграм, в котором раскрыла 5 интересных фактов об их браке. К публикации Маша добавила коллаж из двух фото с супругом - времен начала отношений и нынешнее.

Ефросинина отметила, что обычно они с Тимуром в канун знакомства едут праздновать в Европу, но в этом году из-за карантина занимаются домашними работами и готовят мясо на гриле.

Поскольку я сейчас не пью традиционно розе где-нибудь нибудь в Европе по поводу нашей с @timur_khromaev годовщины знакомства, а чищу решётку от гриля, укутанная в пять пледов, пока мой муж засевает новый газон 🙄... пожалуй, расскажу вам Пять фактов о нашей паре, которые вы могли не знать, либо не верить в их правдоподобность, - написала Маша.

Читай также: Яркая бунтарка: Ефросинина станцевала карантинный танец без подушки - видео

Среди фактов об известной супружеской паре есть те, которые касаются дня их встречи, брака и даже рождения дочери Наны:

- Мы реально познакомились на улице. Но история в том, что на тот момент, я не то что не искала отношений, я даже не думала об этом, поскольку переживала последствия одной своей любовной драмы..

⠀

- После знакомства Тимур исчез ( как оказалось, потерял телефон). Я позвонила ему сама спустя три недели ( первый и единственный раз в жизни я первая звонила мужчине)...

⠀

- На первое свидание он пришёл ( каааапец!!) с другом ⠀

- Мы зачали Нану буквально через несколько дней после того, как врачи сообщили нам, что я бесплодна!

⠀

- Однажды мы расстались на год.

⠀

#изжизнилюдей #мояпятерочка #судьба, - написала Ефросинина.

"Познакомились на улице": Ефросинина удивила 5 фактами о жизни с мужем instagram.com/mashaefrosinina

Ранее мы писали, что Маша Ефросинина призвала не молчать о семейном насилии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.