"Познакомились на улице": Ефросинина удивила фактами о жизни с мужем
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Популярная телеведущая, блогер Маша Ефросинина на днях отпраздновала годовщину знакомства со своим супругом бизнесменом Тимуром Хромаевым. По этому поводу Маша написала необычный пост в Инстаграм, в котором раскрыла 5 интересных фактов об их браке. К публикации Маша добавила коллаж из двух фото с супругом - времен начала отношений и нынешнее.
Ефросинина отметила, что обычно они с Тимуром в канун знакомства едут праздновать в Европу, но в этом году из-за карантина занимаются домашними работами и готовят мясо на гриле.
Поскольку я сейчас не пью традиционно розе где-нибудь нибудь в Европе по поводу нашей с @timur_khromaev годовщины знакомства, а чищу решётку от гриля, укутанная в пять пледов, пока мой муж засевает новый газон 🙄... пожалуй, расскажу вам Пять фактов о нашей паре, которые вы могли не знать, либо не верить в их правдоподобность, - написала Маша.
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Среди фактов об известной супружеской паре есть те, которые касаются дня их встречи, брака и даже рождения дочери Наны:
- Мы реально познакомились на улице. Но история в том, что на тот момент, я не то что не искала отношений, я даже не думала об этом, поскольку переживала последствия одной своей любовной драмы..
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- После знакомства Тимур исчез ( как оказалось, потерял телефон). Я позвонила ему сама спустя три недели ( первый и единственный раз в жизни я первая звонила мужчине)...
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- На первое свидание он пришёл ( каааапец!!) с другом ⠀
- Мы зачали Нану буквально через несколько дней после того, как врачи сообщили нам, что я бесплодна!
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- Однажды мы расстались на год.
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#изжизнилюдей #мояпятерочка #судьба, - написала Ефросинина.
Ранее мы писали, что Маша Ефросинина призвала не молчать о семейном насилии.
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