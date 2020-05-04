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"Познакомились на улице": Ефросинина удивила фактами о жизни с мужем

Комментариев: 1
Телеведущая рассказала необычные факты об отношениях с Тимуром Хромаевым .

"Познакомились на улице": Ефросинина удивила 5 фактами о жизни с мужем
instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная телеведущая, блогер Маша Ефросинина на днях отпраздновала годовщину знакомства со своим супругом бизнесменом Тимуром Хромаевым. По этому поводу Маша написала необычный пост в Инстаграм, в котором раскрыла 5 интересных фактов об их браке. К публикации Маша добавила коллаж из двух фото с супругом - времен начала отношений и нынешнее.

Ефросинина отметила, что обычно они с Тимуром в канун знакомства едут праздновать в Европу, но в этом году из-за карантина занимаются домашними работами и готовят мясо на гриле.

Поскольку я сейчас не пью традиционно розе где-нибудь нибудь в Европе по поводу нашей с @timur_khromaev годовщины знакомства, а чищу решётку от гриля, укутанная в пять пледов, пока мой муж засевает новый газон 🙄... пожалуй, расскажу вам Пять фактов о нашей паре, которые вы могли не знать, либо не верить в их правдоподобность, - написала Маша.

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Среди фактов об известной супружеской паре есть те, которые касаются дня их встречи, брака и даже рождения дочери Наны:

- Мы реально познакомились на улице. Но история в том, что на тот момент, я не то что не искала отношений, я даже не думала об этом, поскольку переживала последствия одной своей любовной драмы..

- После знакомства Тимур исчез ( как оказалось, потерял телефон). Я позвонила ему сама спустя три недели ( первый и единственный раз в жизни я первая звонила мужчине)...

- На первое свидание он пришёл ( каааапец!!) с другом ⠀
- Мы зачали Нану буквально через несколько дней после того, как врачи сообщили нам, что я бесплодна!

- Однажды мы расстались на год.

#изжизнилюдей #мояпятерочка #судьба, - написала Ефросинина.

"Познакомились на улице": Ефросинина удивила 5 фактами о жизни с мужем
instagram.com/mashaefrosinina

Ранее мы писали, что Маша Ефросинина призвала не молчать о семейном насилии. 

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Теги: Маша Ефросинина, Тимур Хромаев, браки звезд, мужья звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  04.05.2020, 13:18
Оценка:  0
гость
Машка ты чо не помнишь как в Керчи в 1988 году тебя толпой в подъезде пердолили. . Вот почему ты и бесплодная была.
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