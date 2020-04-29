В новом ролике ведущая появилась в полупрозрачном платье.

До и после карантина: Ефросинина показала, в чем девушки выносят мусор instagram.com/mashaefrosinina

Известная украинская ведущая, актриса, блогер и общественный деятель Маша Ефросинина развеселила подписчиков новой публикацией о карантине. Знаменитость опубликовала видео, в котором продемонстрировала, как девушки выносили мусор до коронавируса и как они это делают сейчас.

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Так, на странице артистки в Инстаграм появился ролик, в первой части которого уставшая Маша в простой домашней одежде выносит пакеты с мусором. А в конце видео ведущая появляется в роскошном наряде. Звезда прошлась по коридору в зеленом полупрозрачном платье с леопардовым принтом и в туфлях на высоких каблуках.

“Не знаю, что у кого по мусору, но я всё также #скучаюпоплатьям ... Кто со мной? Под вчерашним постом большинство просило фэшн! Давайте радовать себя! Весна, открываем окна и посвящаем себе чуток времени - наряжайтесь во время своих бытовых хлопот и отмечайте меня в своих сториз! Даже если моете окна с фасадной части 😉“, - подписала свежую публикацию Ефросинина.

Напомним, ранее Маша Ефросинина поделилась историей знакомства со своим мужем.

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