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Ким Кардашьян показала фигуру до карантина

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Светская львица запостила архивное фото в купальнике.
Ким Кардашьян показала фигуру до карантина
Ким Кардашьян показала фигуру до карантина
instagram.com/kimkardashian

Звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, фотомодель и светская львица Ким Кардашьян поделилась с поклонниками архивной фотографией. Звезда показала, как выглядела ее фигура до карантина.

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Так, на странице 39-летней знаменитости появился снимок, где она позирует в сдельном купальнике черного цвета. Наряд выгодно подчеркнул тонкую талию и пышную грудь Кардашьян.

“Передкарантинный рывок“, - подписала пикантное фото телезвезда.

Ким Кардашьян показала фигуру до карантина
Ким Кардашьян показала фигуру до карантина
скриншот

Напомним, ранее Ким Кардашьян запостила редкое селфи со знаменитыми сестрами.

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Теги: Ким Кардашьян
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Источник: Ivona bigmir)net

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