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Испытала сильный шок: Полякова призналась, что болела коронавирусом

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Звезда сильно заболела зимой 2020, заразившись от своей младшей дочери.

Испытала сильный шок: Полякова призналась, что болела коронавирусом
Испытала сильный шок: Полякова призналась, что болела коронавирусом
instagram.com/polyakovamusic

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Популярная украинская певица Оля Полякова призналась, что, скорее всего, переболела коронавирусом. Об этом звезда рассказала в web-интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном. Видео появилось на официальном канале исполнительницы на YouTube.

Отвечая на вопрос Гордона, боится ли звезда коронавируса, Полякова сообщила, что, по ее мнению, уже переболела "короной" вместе с младшей дочерью Алисой. По словам артистки, они перенесли серьезную болезнь этой зимой, когда отдыхали в Майами, США.

Полякова рассказала, что типичные признаки коронавируса - кашель и сильный жар сначала появились у 8-летней Алисы. Температура у девочки доходила до 41 градуса, чем Ольга была шокирована. После дочки заболела и сама певица. И артистка, и ее дочь сильно кашляли и принимали антибиотики. 

Честно? Я уже переболела. Я была в Майами! Сначала Алиса заболела. 41 градус температура была. Я такой температуры не видела никогда в жизни. У меня был просто шок. Потом и я от нее заразилась. Мы страшно кашляли, принимали антибиотики. Так тяжело переболели, — рассказала певица.

Ольга Полякова отметила, что по симптомам вируса, который они с дочкой подхватили в Майами в январе 2020 (высокая температура, сильный кашель) - это могли быть признаки COVID-19. Карантин они провели в Америке.

Ранее мы писали, что дочь Поляковой напугала снимком с окровавленным лицом. 

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Теги: Оля Полякова, коронавирус, болезни звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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