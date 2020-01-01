"Оля, это вы?": Суперблондинка Полякова озадачила Сеть снимком темноволосого ребенка

Подписчики Поляковой узнали артистку на детском фото .

"Оля, это вы?": Полякова озадачила Сеть снимком темноволосого ребенка instagram.com/polyakovamusic

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Украинская певица, шоувумен и тренер проекта “Лига смеха“ Оля Полякова - мастерица пошутить и заинтриговать публику. На этот раз суперблондинка заинтересовала подписчиков, предложив угадать, кто изображен на архивном черно-белом фото. В Инстаграм “королева ночи“ добавила снимок, на котором запечатлен ребенок 3-4 лет., одетый в светлый наряд и забавно прищурившийся от солнца. Волосы малыша кажутся темными.

Как вы думаете, кто это?))) - подписала фото Полякова.

"Оля, это вы?": Полякова озадачила Сеть снимком темноволосого ребенка instagram.com/polyakovamusic

Фолловеры тщательно “проанализировали“ снимок - и решили, что на нем сама Полякова в детстве. Однако часть подписчиков, не обратив внимание на платьице, решили, что это супруг Ольги - Вадим.

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Похож на мальчика )))Вадик

Та вы это!) 😘

Судя по улыбке - это вы))

Маленькая пуся)

Сталлоне

Походу это Полякова😂

Вы в детстве 🤗

маленькая Оля😍

она в платье 👗 это вы))), - написали в Сети.

К слову, артистка так и не развеяла сомнения подписчиков - похоже, разгадка будет в следующей публикации звезды.

Ранее мы писали, что Оля Полякова рассказала, что выращивает в огороде.

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