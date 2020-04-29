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"Маша, не пугай!": Дочка Поляковой шокировала новым фото

Комментариев: 2
Девушка добавила снимок с окровавленным носом и отметила, что кровь настоящая.

"Маша, не пугай!": Дочка Поляковой шокировала новым фото
instagram.com/mashapolyakova/

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Дочка популярной артистки Ольги Поляковой - начинающая модель и блогер 15-летняя Маша шокировала пользователей Сети новой публикацией. В Инстаграм девушка добавила фото, на котором позирует с окровавленным носом и губами. Снимок оформлен как обложка глянца Vogue. В подписи Мария отметила, что кровь на фото настоящая.

Блин, месячные не оттуда пххпхп. О и к стати кровь настоящая, - написала Маша.

"Маша, не пугай!": Дочка Поляковой шокировала новым фото
instagram.com/mashapolyakova/

Фолловеры девушки отметили, что обеспокоены состоянием ее здоровья. Также многих “зацепила“ первая часть подписи к фото, которую подписчики сочли “глупой“:

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  • *Кровь у обычных людей* нужно остановить, *кровь у Маши* можно сделать фотку
  • Мда, такий собі підпис...
  • 🙈А щось мудре написати??
  • Маша: выкладывает фотку с кровью, СМИ: ДИТЯ, ХТО ТЕБЕ ПОБИВ?
  • Маша, что ты гонишь в последнее время, зачем такое выкладываешь.. У тебя проблемы со здоровьем? Не пугай
  • Что-то сильно часто у тебя кровь с носа идёт 😮
  • А в чем прикол фотографировать себя когда кровь из носа идёт?
  • В смысле? Реально настоящая кровь?! Откуда она у тебя!? - написали фолловеры.

Ранее Полякова-младшая уже выкладывала фото с ссадинами и кровью на лице, отмечая, что поддерживает флешмоб, в котором пользователи Сети делают снимки в стилистике магшот (фото преступников после задержания - ред.).

Является ли новая публикация частью флешмоба - Маша не пояснила.

Ранее мы писали, что Маша Полякова намекнула на серьезные отношения.

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Теги: Маша Полякова, дети звезд, Оля Полякова, беспокойство
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  29.04.2020, 12:52
Оценка:  0
гость
Учебой бы занялась, как положено еврейской девочке...
гость  (аноним)  29.04.2020, 12:45
Оценка:  0
гость
Чо месячные пошли через нос.
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